كأس إسبانيا: برشلونة تتأهل لنصف النهائي بفوزه على ريال سوسييداد

(أ ف ب) – تأهل برشلونة الى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 1-0 على ضيفه ريال سوسييداد، الأربعاء، بهدف الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ولعب النادي الباسكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد مباشر لبرايس منديس بعد أن دهس على قدم سيرجيو بوسكيتس.

واستفاد برشلونة في يوم عيد ميلاد مدربه تشافي هرنانديس الـ 43 من النقص العددي مع انطلاق الشوط الثاني وسجل ديمبيلي هدف المباراة الوحيد بعدما توغل الى داخل المنطقة عن الجهة اليمنى وسدد كرة جميلة في الزاوية الضيقة القريبة في الدقيقة 52.

وأحكم النادي الكاتالوني، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (31)، آخرها في 2021، سيطرته على المباراة من دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.

وأنقذ الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن برشلونة من اللجوء إلى التمديد بعد أن قام بتصد هائل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتسديدة البديل جون أندر أولاساغاتي.

لم يرتق سوسييداد الذي افتقد الى صانع الألعاب دافيد سيلفا وميكيل ميرينو للإصابة، إلى المستوى الذي مكنه من احتلال المركز الثالث في الدوري هذا الموسم وحقق سلسلة من سبعة انتصارات تواليًا في كل المسابقات، قبل أن ينهيها برشلونة الأربعاء.

وواجه مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجددًا الحكم جيل مانسانو الذي تعرض لصافرات الاستهجان في ملعب كامب تو، بعد أن منحه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، ما أدى إلى إيقاف البولندي لثلاث مباريات وهي عقوبة لا يزال يطبقها في الدوري الذي يتصدره الكاتالوني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني.

وبقي برشلونة على الطريق الصحيح نحو ثاني ألقابه في عهد تشافي، بعدما ظفر أخيرًا بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد 3-1 في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.