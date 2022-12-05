كأس آسيا 2027: السعودية أصبحت المرشحة الوحيدة لاستضافة البطولة بعد انسحاب الدولة المنافسة

أصبحت السعودية المرشّحة الوحيدة لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، بعد إعلان الاتحاد القاري، اليوم الاثنين، انسحاب منافستها الوحيدة، الهند، من سباق الترشح.



وقال الاتحاد الآسيوي في بيان:

“أخطر الاتحاد الهندي الاتحاد الآسيوي، رسمياً، بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي”.

ولدى مصادقة الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي، كما هو متوقع، ستكون هذه هي الاستضافة الأولى للمملكة في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

واختارت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري الذي يُقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في فبراير/شباط 2023.

السعودية واستضافة الأحداث الرياضية



يتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، حيث:

قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف، وسباقات الفورمولا وان، ومباريات كرة قدم أوروبية.

الشهر الماضي، اختيرت السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

اختار المجلس الأوليمبي الآسيوي السعودية لاستضافة دورة الألعاب الأسيوية عام 2034.

يعد الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية “رؤية 2030” التي أقرت في 2016، لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في السعودية.

ومنذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت خصوصا على النساء.