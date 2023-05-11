نتائج قرعة كأس آسيا قطر 2023

إنتهت قبل قليل مراسم سحب قرعة بطولة أمم آسيا للمنتخبات لكرة القدم والتي تقام بالدوحة بعدما كان مقررا أن تقام بالصين والتي تقدم بالاعتذار عن الاستضافة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وسحبت قرعة البطولة قبل قليل بالحي الثقافي بمشاركة الوفود الرسمية وضيوف وكبار الشخصيات ومسئولي الاتحاد الآسيوي وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى:

قطر – الصين – طاجكستان – لبنان



المجموعة الثانية:

أستراليا – أوزبكستان – سوريا – الهند



المجموعة الثالثة:

إيران – الإمارات – هونج كونج – فلسطين

المجموعة الرابعة:

اليابان – إندونيسيا – العراق – فيتنام



المجموعة الخامسة:

كوري – ماليزيا – الأردن – البحرين



المجموعة السادسة:

السعودية – تايلاند – قيرغزستان – عمان

وستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة منتخب قطر ولبنان يوم 12 من يناير 2024.

وكانت النسخة الأولى من البطولة انطلقت في 1956، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة تدريجيا من أربعة منتخبات بكل من النسخ الثلاثة الأولى حتى بلغ 24 منتخبا في النسخة الماضية عام 2019 بالإمارات.