فرضت الولايات المتحدة قيود تصدير على شرائح شركات عتاد الذكاء الاصطناعي لدول في الشرق الأوسط، وذلك لمنتجات شركة إنفيديا Nvidia وذلك في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وقالت الشركة “أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط”.

لم تحدد الشركة أسماء الدول في الشرق الأوسط التي ستتأثر على بهذه القيود على تصدير منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما فرضت إدارة بايدن قيودا مماثلة على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة إي إم دي AMD وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على إي إم دي لتمنع تصدير بعض شرائحها للصين، وقالت الشركة إن مسؤولين أمريكيين طلبوا منها وقف تصدير نفس رقائق تستخدم في الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إبطاء قدرة الشركات الصينية على تنفيذ أعمال متقدمة مثل التعرف على الصور.

و يفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي . وأشارت مجموعة واسعة من القواعد التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يكن من الواضح على الفور ما هي المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.

ولم تذكر إنفيديا أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو من الولايات المتحدة والصين وتايوان. وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9 بالمئة من المبيعات. ولا توفر إنفيديا أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.