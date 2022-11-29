قيمته 2 مليار دولار: هل يمنح  صندوق التعافي “قبلة الحياة” لقطاع العملات الرقمية؟

وسط انهيارات متتالية لمنصات رئيسية في عالم العملات الرقمية، وتراجعات حادة في القيمة السوقية لعملات مهمة، وهجرة جماعية للمستثمرين الصغار الباحثين عن الخروج بأقل الخسائر، تعهد شانغ بينغ تشاو “سي زي”، قطب العملات الرقمية ورئيس بورصة بينانس، بإنشاء صندوق تعاف بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، لمساعدة الشركات المتعثرة، ولكن هذا التعهد لم يفلح في تبديد المخاوف من العدوى بعد انهيار بورصة إف تي إكس.

من أسوأ الفترات

تُعد الفترة الراهنة من أسوأ الفترات على مستثمري العملات الرقمية على الإطلاق، مع وصول القيمة السوقية لها لمستوى دون تريليون دولار أمريكي لأول مرة منذ مطلع 2021 مقارنة مع الذروة التاريخية المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 عندما وصلت قيمتها السوقية إلى 3.09 تريليونات دولار.

خطة تشاو

من أبرز ما ورد في خطة تشاو لإنقاذ سوق العملات الرقمية:

إنشاء صندوق بالتعاون مع مستثمرين، يهدف إلى دعم المشاريع الواعدة في مجال العملات الرقمية والتي تواجه نقصا في السيولة.

تضم قائمة المساهمين جامب كريبتو، وبوليغون فنتشرز، وأبتوس لابس، وأنيموكا براندز، وجي إس آر، وكرونوس، وبروكر غروب، والتي تعهدت بشكل جماعي بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للصندوق.

قلق في قطاع العملات الرقمية

رغم تلك الخطة مازال القلق يسود قطاع العملات الرقمية:

قال هايدن هيوز، الرئيس التنفيذي لمنصة ألفا إمبا:”هناك قدر كبير من عدم اليقين الذي يسود السوق بشأن ما إذا كان صندوق التعافي نفسه سيشّكل الحافز الذي يقلب الأمور، ما زلنا لا نعرف مدى انتشار العدوى، لكنني أعتقد أننا وصلنا إلى القاع أو أننا قريبون منه”.

في الوقت الذي تمتلك فيه بينانس تراخيص قانونية في العديد من المناطق المختلفة، إلا أنها ليس لها مقر رسمي في أي مكان. وكان ملياردير تشاو قد انتقل رسميا إلى دبي في العام الماضي.

تعد مصداقية تشاو كمنقذ للصناعة محل جدل، بسبب دوره فيما أصاب إف تي إكس، فقد طالب أعضاء البرلمان البريطاني “بينانس” بشرح الملابسات المحيطة بتغريدة تشاو في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وما إذا كانت الشركة قد أدركت التأثير المحتمل الذي قد تحدثه.

كانت منصة بينانس قد وافقت في البداية على شراء إف تي إكس عندما بدأت في الانهيار، ثم انسحبت بعد أن أدرك تشاو الوضع غير المستقر الذي كانت عليه بورصة سام بانكمان فرايد.

العدوى

أمام تلك الأزمة، أصيبت العملات المشفرة بالعدوى:

فتسارعت الانخفاضات الحادة في أسواق بيتكوين، وإيثيريوم وآلاف العملات الأخرى.

تظهر البيانات أن صغار المستثمرين والمستثمرين الجدد، هم الأكثر تخارجا من السوق على الرغم من الخسائر الكبيرة.

تاريخ من التقلب

لكن سوق العملات المشفرة له تاريخ طويل من التقلبات الشديدة، وهو ما لا يبحث عنه المستثمرون في ظروف السوق غير المؤكدة، ما يعني أن احتمالية ارتداد السوق صعودا قد يكون حاضرا في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من تراجع العملات المشفرة، إلا أن عديد المستثمرين يرون فيها فرصة للشراء، أو ما يعرفون بـ “صائدو الصفقات”، الذين يغامرون بالشراء خلال رحلة الهبوط، على أمل الارتفاع لاحقا.