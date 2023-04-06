133 مليون يورو قيمة جائزة ريال مدريد لفوزه بدوري أبطال أوروبا 2022؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن نادي ريال مدريد الإسباني حصل على جائزة مالية قدرها 133.7 مليون يورو، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

واشار الاتحاد القاري إلى أن الجائزة تضمنت الأموال التي حصل عليها النادي الملكي من دخول دور المجموعات والمكافآت الإضافية على النتائج وكذلك حقوق البث في إسبانيا ومدفوعات إضافية فيما يتعلق بالأرقام التاريخية للفريق في المسابقات الأوروبية.

وكشف “يويفا” أن ليفربول الإنكليزي صاحب المركز الثاني نال بدوره 120 مليون يورو.

كم حصل بايرن ميونخ الألماني على 110 ملايين يورو وذلك رغم خروجه من دور الثمانية، ومانشستر سيتي الإنكليزي الذي بلغ الدور نصف النهائي على ما يقارب 109 ملايين يورو. ونال باريس سان جيرمان الفرنسي 92 مليون يورو.

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وذكر الاتحاد الأوروبي أن 32 فريقا في دور المجموعات حصلوا على مبالغ مالية بمتوسط 61.8 مليون يورو وجاء النادي الأقل حصولا على الأموال وهو فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بمبلغ 23.7 مليون يورو.

وتصدر آينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، أندية المسابقة بحصوله على 38 مليون يورو.

ووزع الاتحاد القاري مبلغ 235 مليون يورو (257 مليون دولار) على الأندية التي شاركت في أول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث حصل روما الإيطالي حامل لقب النسخة الأولى، على مبلغ 19.2 مليون يورو أكثر من أي فريق آخر.