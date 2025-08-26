قيادة بامتياز: إيمان المرزوقي أيقونة التميز في عالم الأعمال الإماراتي

تعكس قصة كل سيدة إماراتية ناجحة قيم الإصرار والتميز والقيادة التي يحتفي بها يوم المرأة الإماراتية بعد غداً في 28 أغسطس من كل عام ، ومن بين هذه النماذج الملهمة تبرز إيمان خالد علي المرزوقي الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة لمجموعة ألفا ظبي القابضة وهي تُعدّ من القيادات التنفيذية المتميزة بخبرة تزيد عن 24 عامًا في القيادة الاستراتيجية، التحول التشغيلي، والحوكمة المؤسسية. وتشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجموعة ألفا ظبي القابضة، حيث تقود عمليات تقنية المعلومات، الموارد البشرية والشؤون الإدارية، المشتريات، الشؤون القانونية والعقود، بهدف تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية عبر الشركات التابعة للمجموعة. بدأت مسيرتها المهنية في شركة “شلمبرجير الشرق الأوسط”، حيث اكتسبت خبرة أساسية في التميز التشغيلي. وعلى مدار مسيرتها المهنية، حققت إيمان تأثيرًا كبيرًا من خلال إدارة العمليات واسعة النطاق، وتحقيق وفورات تشغيلية تتجاوز 350 مليون درهم سنويًا، وقيادة مبادرات تحويلية.

شغلت إيمان مناصب بارزة، منها الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي في مجموعة “ريتش”، حيث قامت بمواءمة الاستراتيجيات المؤسسية مع مؤشرات الأداء الرئيسية. كما قادت التحولات الرقمية للموارد البشرية ومبادرات التوطين، مثل برنامج “Take-Off”، بالإضافة إلى تطوير برنامج “بنيان” لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الإنشاءات خلال فترة عملها كرئيسة تنفيذية بالإنابة للموارد البشرية والشؤون الإدارية في مطارات أبوظبي. تحمل إيمان درجتي بكالوريوس في القانون وإدارة الأعمال، وماجستير في إدارة المشاريع، وهي بصدد الحصول على درجة الماجستير في الدراسات القانونية مع التركيز على تحديث حوكمة الطروحات العامة الأولية (IPO). كما تحمل شهادات معتمدة في حوكمة الشركات، استشارات الموارد البشرية، وقوانين الاندماج والاستحواذ، مما يعكس التزامها بالتميز والنمو المهني المستمر. تتمتع إيمان بخبرات مهنية تزيد عن 24 عاماً في مجالات الإدارة الاستراتيجية والتحول التشغيلي والحوكمة المؤسسية، والتي اكتسبتها خلال عملها ضمن عدد من القطاعات المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. انطلقت مسيرة إيمان المهنية مع شركة “شلمبرجير الشرق الأوسط”، حيث تمكنت من بناء أساس عملي متين أسهم في رسم ملامح رحلتها المهنية الناجحة، والتي امتازت بتحقيق إنجازات ومساهمات هامة في مجال إدارة العمليات كبيرة الحجم والتميز التنظيمي، إلى جانب قيادة المبادرات التحويلية، بما في ذلك تحقيق وفورات تشغيلية تجاوزت 350 مليون درهم إماراتي سنوياً. ونجحت إيمان ومن خلال المناصب التي تقلدتها في تحقيق نجاحات نوعية بما في ذلك قيامها بمواءمة الاستراتيجيات المؤسسية وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك من خلال منصبها كرئيسة تنفيذية للتطوير الاستراتيجي في مجموعة “REACH”. هذا وقد تمكنت خلال فترة عملها، كرئيسة تنفيذية بالإنابة للموارد البشرية والشؤون الإدارية في مطارات أبوظبي، من قيادة عمليات التحول الرقمي للموارد البشرية وإطلاق مبادرات التوطين مثل برنامج “Take-Off”. تحمل إيمان درجتي بكالوريوس في القانون وإدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال في إدارة المشاريع. وتواصل دراستها حالياً للحصول على درجة الماجستير في الدراسات القانونية، وهي حاصلة على شهادات في حوكمة الشركات واستشارات الموارد البشرية وقانون الاندماج والاستحواذ وغيرها.