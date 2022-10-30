قوة الدولار تبدد 10 مليارات دولار من أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثالث

يتوقع محللون ماليون أن يؤدي الارتفاع الكبير للدولار إلى محو أكثر من 10 مليارات دولار من أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثالث من العام الجاري، مما يزيد الضغط على الشركات التي تتصارع بالفعل مع الأسعار المرتفعة والتوقعات المحلية القاتمة، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وقد أثرت قوة الدولار على أرباح الشركات الأمريكية طوال العام، مما أثر على صانعي كل شيء من لعب الأطفال إلى السجائر. وأصبح هذا الأمر يصعب تجاهله من قبل المستثمرين مع تزايد المخاوف بشأن تأثيره الضار على الطلب.

ويقول جاك كافري مدير محفظة في “جيه بي مورجان لإدارة الأصول” : بصفتك مستثمراً، فأنت تحاول الحصول على الوضوح، هل ما أبحث عنه هو مشكلة الترجمة أو مشكلة الطلب؟”.

وتشير مشكلة الترجمة إلى الطريقة التي يقلل بها الدولار الأقوى من القيمة النسبية للمبيعات التي تتم بالعملات الأجنبية عندما يتم تحويلها مرة أخرى إلى دولارات للتقارير المالية ربع السنوية. عند قياسه مقابل مجموعة من عملات الأسواق المتقدمة الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 17% في الأرباع الثلاثة الأولى، مسجلاً أقوى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً.

ويقدّر جوناثان جولوب، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في “كريدي سويس” ، أنه مقابل كل ارتفاع يتراوح بين 8 و 10 نقاط مئوية في مؤشر الدولار، فإن تأثيرات الترجمة هذه تقطع نقطة مئوية واحدة من ربحية السهم للشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد اند بورز 600”.

ومع الأرباح المقدرة بـ 480 مليار دولار قبل بدء موسم الأرباح، فإن خطوة هذا العام ستخفض أرباح الربع الثالث بنحو 10 مليارات دولار.

ويقدر بعض المستثمرين أن تكون تأثيرات ارتفاع الدولار أعلى من ذلك. واقترح مايكل ووكر، مدير المحفظة في “الاينس برنشتاين” أن الارتفاع الحالي للدولار هذا العام يمكن أن يمحو حوالي 3 في المائة من الأرباح عبر المؤشر لهذا العام.

ويرغب العديد من المستثمرين في النظر في هذه التأثيرات إذا كانوا واثقين من القوة الأساسية للشركة. عندما خفضت مايكروسوفت توقعاتها للإيرادات بنحو 500 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، تعافى سهمها ليغلق في منطقة إيجابية.

ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال انخفاض الطلب حيث يبدو الآن المنافسون الذين ينتجون ويبيعون بالعملات الأضعف أرخص.

علاوة على ذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية للقوة الأخيرة للدولار هو التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقاً في الولايات المتحدة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، مما يعني أن الطلب قد ينخفض حتى بدون منافسة إضافية.

وعندما أعلنت “ليفي شتراوس” عن أرباح الربع الثاني في حزيران / يونيو، تلقت الشركة ضربة من الدولار القوي، لكنها شددت على أنها لا تزال تتمتع “بزخم قوي” في أوروبا. وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه عن نتائج الربع الثالث وتعرضت أسعار صرف أجنبي أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي تشارلز بيرغ إن عملاء الجملة الأوروبيين “يتوخون الحذر” وتوقع المزيد من الضعف “مع بدء الشتاء”.

وانخفض مؤشر “جولدمان ساكس” للشركات التي تولد غالبية إيراداتها في الولايات المتحدة بنسبة 15% في الأرباع الثلاثة الأولى، مقارنة مع انخفاض بنسبة 30,5% في مؤشر الشركات ذات التواجد الدولي الكبير خلال الفترة نفسها.

وإلى جانب التوقعات الاقتصادية الأقل كآبة في الولايات المتحدة، فإن قوة الدولار كانت مشجعة بسبب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية. وفي حين أن الدولار قد انخفض من أعلى مستوياته في أواخر أيلول / سبتمبر حيث راهن المستثمرون على تباطؤ في زيادة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن غير المرجح حدوث ضعف ملموس للدولار حتى يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في خفض أسعار الفائدة. وأشار البنك المركزي إلى أنه غير مستعد للقيام بذلك حتى يصل التضخم إلى هدف 2 في المائة.

وتوقعت شركة “أبل” هذا الأسبوع أن تزداد تأثيرات العملات الأجنبية على أعمالها سوءاً خلال بقية العام، مما يفقد ما يقدر بنحو 10% من إيراداتها في الربع المقبل.

وقال المدير المالي لوكا مايستري إن الدولار “عامل مهم للغاية”، مشيراً إلى أن الشركة رفعت الأسعار بالفعل في بعض الأسواق الدولية للحفاظ على هوامشها الربحية.

ويقول مازن عيسى المحلل الإستراتيجي لدى “تي دي سيكيورتيز” : لرؤية أي تغيير في توقعات الدولار، نحتاج في هذه المرحلة إلى رؤية تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإلى رؤية بيانات التضخم الأساسية الشهرية تفقد الزخم. ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل يلوح في الأفق”.