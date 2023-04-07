الأردنيات يواجهن معضلة الافتقار لقوانين تصون حقوقهن في العمل

تحت عنوان “التحرش الجنسي: أردنيات يروين تجاربهنّ” كتبت رندة درويش في بي بي سي العربية عن معضلة تواجه الأردنيات في سوق العمل مع الافتقار لتشريعات وقانون عمل لا يتطرق لجرائم التحرش الجنسي.

ويلفت التقرير إلى أنه بين ثقافة لا تسمع الضحايا أو تكذبهم من جهة، وقانون عمل لا يذكر جريمة التحرش الجنسي نصاً أو يعرفها بشكل خاص من جهة أخرى. ومع أن قانون العقوبات الأردني وقانون العمل يجرمان الأفعال التي تشكل سلوكاً جنسياً غير مرغوب به، إلا أن التشريعات الأردنية تفتقر لاستخدام أو تعريف التحرش الجنسي، وهو ما يسعى ناشطون ومحامون لتغييره.

ويروي التقرير حادثة من العديد من القصص التي تتعرض لها السيدات بشكل متكرر في الأردن حتى في منظمات دولية في البلاد. وتقول إحداهن وهي تعمل في منظمة دولية: “توجهت للعديد من زميلاتي لسؤالهنّ ما إذا تعرضنّ للموقف نفسه، لأكتشف أن العديد من الزميلات تعرضن لنفس المواقف باختلاف القصص والتفاصيل، ما دفعنا لرفع شكوى بحسب السياسة الموضوعة من قبل المنظمة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه”.

القصة لم تنته عند ذلك، إذ إن المدير المسؤول تمادى لضمانه الحماية وبدأ بابتزاز الموظفات اللاتي ساهمن في رفع الشكوى ضده. تقول سارة: “قمنا حينها بتهديد الإدارة بأننا سنرفع الشكوى للشرطة ولجهات أعلى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه، ما دفعهم إلى نقله لفرع آخر وإعطائه دورة في الإساءة والتحرش”.

وأقر مجلس النواب الأردني مؤخرا مشروع قانون العمل المعدّل لسنة 2023، والذي ينص على أنه “إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”. ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون المعدل على مجلس الأعيان قبل أن يقرّه العاهل الأردني عبدالله الثاني بشكل رسمي.

تقول المحامية الأردنية، نورا الساكت، وهي مستشارة سابقة لمنظمة العمل الدولية، إن أهم إنجازات التعديل الحالي على قانون العمل هو ذكر مصطلح التحرش الجنسي للمرة الأولى في التشريعات الأردنية، وهي خطوة أولى جيدة لمواجهة الإنكار المجتمعي لهذه الظاهرة.”أما المآخذ على هذا التعديل فهي عدّة؛ بدءاً من قصوره في منح العامل الذي يواجه التحرش الجنسي حلاً حقيقياً لمواجهته أثناء وجوده على رأس عمله، كما أنه لا يعطي الحق للعامل أو العاملة في ترك العمل في حال تعرضهم للتحرش الجنسي مع الاحتفاظ بحقوقهم”، تضيف نورا الساكت.وعلى الرغم من ذكر مصطلح التحرش الجنسي حرفاً في التعديل، إلا أنه لا يعرّف هذه الجريمة، ما تجده نورا الساكت تحدياً يجب العمل عليه وتعريف الجريمة بشكل واضح. “لا يغطي التعديل الجديد للقانون أشكال التحرش الجنسي التي يمكن أن يتعرض لها العامل أو العاملة من قبل زملائهم أو زميلاتهم” إذ إنه يغطي فقط ما يمكن أن يتعرض له العامل أو العاملة من قبل “صاحب العمل أو من يمثله”، بحسب نورا الساكت.وتضيف: “بينت دراسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لعام 2017 في الأردن، أن النسبة الأكبر من مرتكبي التحرش الجنسي المرتبط بالعمل هم من الزملاء الذكور تجاه الزميلات”.