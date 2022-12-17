قواعد نقل السوائل: مطارات بريطانيا ستسمح لك بعبوة بحجم لترين.. ولن تبحث عن أجهزة بحقيبتك

أعلنت وزارة النقل البريطانية، اعتزامها تخفيف القيود المفروضة على نقل السوائل والأجهزة الإلكترونية في أمتعة المسافرين عبر مطاراتها، اعتبارا من يونيو/حزيران 2024.

وأوضحت أن هذا التخفيف يأت بسبب اتباع تكنولوجيا جديدة تستخدمها في المراقبة والتفتيش، حسبما تداولت وسائل إعلام بريطانية ودولية.

وتسمح المطارات الدولية حول العالم للركاب بأن يضعوا داخل حقائب أياديهم عبوات سائلة، بشرط أن تقل سعتها عن 100 ملليمتر، وأن توضع داخل أكياس شفافة، أما العبوات التي تزيد سعتها عن ذلك فيجب وضعها في الأمتعة المسجلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

هذه الإجراءات متبعة منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، في كل أو أغلب مطارات العالم، تجنبا لاستخدام الإرهابيين لعبوات متفجرة سائلة لتفجير الطائرات.

والمعتاد أن إجراءات التفتيش والمراقبة التي تتبعها المطارات تسبب ضيقا لدى المسافرين، وتستهلك وقتا من سلطات المطارات ومن المسافرين بالطبع، كما تزيد الزحام وتطيل الطوابير أمام مراكز التفتيش.



ما الجديد؟

قدمت وزارة النقل البريطانية مشروع قانون للحكومة البريطانية، حسبما أعلنت في بيان لها، بموجبه يتم الاتي:

رفع الحد الأقصى للسوائل المسموح لركاب الطائرات بنقلها داخل حقائب يدهم إلى لترين بدلا من لتر واحد.

المسموح لركاب الطائرات بنقلها داخل حقائب يدهم إلى واحد. عدم إخراج المسافر للأجهزة الإلكترونية من حقائبه لتفتيشها بشكل منفصل.



السبب في التوجه الجديد هو الاستعانة بأجهزة وتقنيات جديدة في معظم المطارات بالمملكة المتحدة.. فكيف تعمل هذه الأجهزة؟



تستخدم تقنيات تصوير جديدة توفر صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب .

تستخدم تقنيات تصوير جديدة توفر . كما تستخدم خوارزميات للكشف عن أي تهديدات أمنية.

ونقل البيان عن وزير النقل مارك هاربر قوله إنه “بحلول 2024، ستتمتع المطارات الرئيسة في المملكة المتحدة بأحدث التقنيات الأمنية، ما سيقلل الوقت المستغرق في الانتظار ويحسن تجربة الركاب، والأهم من ذلك، سيكشف التهديدات الأمنية المحتملة”.