قوات الأمن السعودية تعلن جاهزيتها لحفظ الأمن والنظام في موسم حج 2023

أعلنت القيادات الأمنية في المملكة عن جاهزيتها لمتابعة وتسهيل أعمال الحج ووضع خططها التنظيمية والأمنية لحفظ النظام خلال موسم حج هذا العام، مشددة على الجميع بالإلتزام بالأنظمة والتعلميات لسلامة الحج أمنياً، وتتنوع جاهزية القيادات الأمنية لضبط الأمن وحفظ النظام ابتداء من المنافذ الحدودية.

وكشفت القيادات الأمنية عن توفير أجهزة رصد حالات تزوير الوثائق عند المنافذ السعودية وقبل دخول أراضي المملكة نظراً لإستخدام أجهزة متطورة بهذا الشأن، كما رفعت كفاءة العاملين بالمنافذ ودعمها بكوادر بشرية مدربة تجيد عدة لغات، وتكثيف التواجد الأمني، وإتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع الجريمة ومكافحة عمليات النشل وإي ظواهر سلبية تؤثر على أمن الحج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 2023م، المنعقد اليوم في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام.

و أكد قائد قوات الجوازات بالحج، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، عن دعم المنافذ السعودية بكوادر بشرية مدربة تستطيع التحدث بعدة لغات لتسهيل التواصل مع الحجاج القادمين من خلال المنافذ البرية ودعمها بالأجهزة المتطورة؛ للكشف عن حالات تزوير الوثائق عند وجود حالات تزوير، حيث تتعرف وتقرأ هذه الأجهزة بإحترافية ودقة عالية لإي عملية تزوير في الوثائق التي يحملها الحجاج.



من جانبه أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، على جاهزية الأجهزة الأمنية، مهيباً بالجميع ضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات، معلناً عن ضبط أكثر من 83 حملة حج وهمية، متوعداً بالوقوف يشدة ضد هذه الحملات.



كما تحدث عن اعتماد الخطط الأمنية لهذا العام لحفظ النظام، والتي تتضمن عدة محاور أهمها رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام .



وكشف مدير الأمن العام، عن تكثيف التواجد الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة وإتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع الجريمة ومكافحة عمليات النشل وإي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن، مشيراً إلى أن قوات الأمن تعتمد على تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة خلال عمليات التفويج، ونوه إلى أن رجال الأمن استطاعوا اليوم خلال صلاة الجمعة بكفاءة عالية من تفويج الحجيج .



فيما أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، عن جاهزية قوات الطوارئ لبدء أعمال موسم حج هذا العام، التي تهدف جميعها إلى تحقيق الحج الآمن بكل يسر وسهولة ، حيث تشارك قوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتوفير أمن الحجيج أولا وسهولة حركتهم وانتقالهم حتى يشعر الحاج بالراحة والاطمئنان.



