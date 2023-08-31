قناة سعودية جديدة تنطلق في 3 سبتمبر

سيتم إطلاق قناة سعودية جديدة (“الشرق الوثائقية)، القناة التلفزيونية متعددة المنصات والناطقة باللغة العربية يوم الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر 2023 ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت السعودية) بحسب بيان وصل أريبيان بزنس.

ستتعاطى الشرق الوثائقية مواضيع عديدة تتنوّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ، كما ستستعرض رؤىً فريدة وتحليلات ثاقبة حول آخر التوجهات والأحداث والشخصيات المؤثرة، وذلك سعياً لتلبية الطلب المتزايد على الأفلام الوثائقية في المنطقة.

قناة سعودية متخصصة

يأتي إطلاق قناة “الشرق الوثائقية” كأحدث إضافة إلى شبكة الشرق الإخبارية الحائزة على عدة جوائز، وتشمل “الشرق للأخبار”، و”اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، كما تشمل “الشرق ديسكفري” التي سيتم إطلاقها قريباً. ومن خلال إطلاقها “الشرق الوثائقية”، تسعى المجموعة لتلبية ارتفاع الطلب على الأفلام والبرامج الوثائقية حيث إن أكثر من 80% من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرغبون في متابعة المزيد من المحتوى العربي عالي الجودة وفقاً لاستطلاع أجرته المجموعة.

كما قامت قناة “الشرق للأخبار” ببث أكثر من 400 ساعة من الأفلام الوثائقية حصدت من خلالها على نسبة عالية من المشاهدة والتفاعل، ما يشير بوضوح لوجود فجوة في المعروض لهذا النوع من المحتوى في المنطقة. وتتميز قناة “الشرق الوثائقية” بقُدرات إنتاجية داخلية في بادرة لتكريس المحتوى الأصلي والحصري الذي يتسلل إلى عمق الأخبار وعناوين الصحف ويقدم تحليلات جريئة حول أخبار المنطقة والعالم، إضافة إلى دعم صناعة إنتاج الوثائقيات وصقل المواهب المحلية والإقليمية. ستشكّل “الشرق الوثائقية” فرصة غير مسبوقة لسد الفجوة في صناعة الأفلام الوثائقية محلياً، كما أن المحتوى المنتج داخلياً سيعُرض إلى جانب المحتوى المرخّص والذي تمتلك القناة حقوق بثّه على شاشتها ومنصّاتها.

جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: أشارت قائلة”في الوقت الحالي، تفتقد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجود قناة وثائقية باللغة العربية تتعمّق في الموضوعات التي تشكّل عالمنا اليوم”، مضيفة أن “مجموعة SRMG قد اغتنمت الفرصة للتوسع في هذا المجال من خلال إطلاق “الشرق الوثائقية”، وهي قناة جديدة مخصّصة للكشف عن القصص الحقيقية وراء العناوين والأخبار، والتفاصيل خلف الأحداث”.

يذكر أن “الشرق الوثائقية” ستعرض مجموعة متنوعة من الأفلام باللغة العربية تزامناً مع انطلاقها ويمكن متابعة قناة “الشرق الوثائقية” عبر البث التلفزيوني وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وخدمة الفيديو عند الطلب عبر “الشرق NOW”.