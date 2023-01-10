سامر باطر by سامر باطر

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قناة السويس ستحقق عوائد تقارب 8.7 مليار دولار في 2023

سامر باطر by سامر باطر
قناة السويس

أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قوله اليوم الاثنين عوائد القناة المتوقعة في 2023 ستصل إلى 8.7 مليار دولار.

وبلغت عوائد العام الماضي 7 مليارات و932 مليون دولار، وشهدت القناة عبور 23 ألف سفينة وقتها.

الحكومة نفت تأجير قناة السويس

يذكر أن مجلس النواب المصري وافق مؤخرا على مشروع قانون اثار جدلا حول تأجير القناة وبيع أصولها على اعتبار أن ذلك يعد تفريطا في ممر ملاحي حيوي للدولة المصرية؛ مما استدعى نفيا حكوميا وتوضيحات برلمانية. وبموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي، على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، فسوف يتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويهدف الصندوق لمساعدة الهيئة في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادي

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...