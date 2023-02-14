فادي طنّوس by فادي طنّوس

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قناة السويس تعدّل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام

فادي طنّوس by فادي طنّوس
قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، أنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة لتصبح 15% اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأشار الهيئة إلى أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، كشف عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير 2023.

وأكد الفريق ربيع، في بيان، حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي.

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