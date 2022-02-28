قناة السويس ترفع رسوم العبور

رفعت قناة السويس رسوم العبور بما يصل إلى 10% من 1 ونقلت رويترز عن هيئة قناة السويس اليوم الأحد أنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى عشرة بالمئة من أول مارس آذار. أضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي “تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس “.

يذكر أن مشروع تطوير قناة السويس سيسهم في تحسين حركة الملاحة والتجارة العالمية، فضلا عن أنه يضمن شهادة جدارة دولية بقدرات هيئة قناة السويس في مجال التكريك والأعمال الهندسية المختلفة، خاصة أن مشروع التطوير انطلق فور إنقاذ السفينة البنمية من الجنوح، وعودة الملاحة بالقناة.