قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

سجلت قناة السويس المصرية إيرادات بلغت 802 مليون دولار خلال يناير/كانون الثاني 2023 كأعلى إيراد شهري في تاريخها، متخطياً بذلك الإيراد الذي سجلته القناة خلال شهر أغسطس/آب 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيانٍ، أمس الخميس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير/كانون الثاني 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1774 سفينة خلال يناير/كانون الثاني 2022 بفارق 381 سفينة بزيادة بلغت 21.5 بالمئة.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية للقناة بلغ 123.5 مليون طن، مقابل 106.2 ملايين طن خلال يناير/كانون الثاني 2022 بفارق 17.3 مليون طن بزيادة قدرها 16.3 بالمئة.

وتشكل عائدات قناة السويس التي بلغت 8 مليارات دولار في 2022 مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية أدى إلى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.

وقناة السويس عبارة عن ممر مائي اصطناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، يختصر المسار التجاري البحري بين كل من أوروبا وآسيا دون الحاجة إلى اتخاذ طريق أطول حول القارة الأفريقية.

ويبلغ طول قناة السويس 193 كيلومتراً، بدءاً من ميناء بورسعيد ووصولاً إلى السويس، مما يجعلها أطول ممر مائي اصطناعي في العالم، متقدمة بذلك على كل من قناة كيل الألمانية وقناة بنما.