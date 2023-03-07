حققت قناة السويس المصرية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري عائدات بلغت 1.5 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6 بالمئة.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان له اليوم الثلاثاء بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، بفارق بلغ 630 سفينة ونسبة زيادة قدرها 18.1 بالمئة.

وأوضح أن الحمولات الصافية للقناة زادت خلال الفترة ذاتها بنسبة 15 بالمئة بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.

وتشكل عائدات قناة السويس التي بلغت 8 مليارات دولار في 2022 مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية أدى إلى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.

وقناة السويس عبارة عن ممر مائي اصطناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، يختصر المسار التجاري البحري بين كل من أوروبا وآسيا دون الحاجة إلى اتخاذ طريق أطول حول القارة الإفريقية.

ويبلغ طول قناة السويس 193 كيلومتراً، بدءاً من ميناء بورسعيد ووصولاً إلى السويس، مما يجعلها أطول ممر مائي اصطناعي في العالم، متقدمة بذلك على كل من قناة كيل الألمانية وقناة بنما.