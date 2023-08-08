سامر باطر by سامر باطر

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قمح ملغوم وراء انفجار في ميناء تركي

سامر باطر by سامر باطر

جرى منذ قليل الاعلان رسميا ان سبب الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في ميناء درينجة ليمان Derince liman في تركيا هو سفينة تحمل قمحا جاءت للميناء. وتباينت تصريحات المسؤولين الأتراك حول سبب الانفجار بين تأكيدات أن الانفجار وقع بسبب غبار القمح، فيما ذهبت تفسيرات أخرى إلأى أنه عمل تخريبي.

وأعلن رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، أن أنقرة تنظر في احتمال أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء درينجا التجاري يوم أمس عملا تخريبيا، رغم ضآلة هذا الاحتمال.

وقال غولدال لقناة CNN Türk التلفزيونية: “هذه منطقة ميناء، ولا يمكن لأحد ​​الدخول إليها دون فحص أمني، سواء كان مسؤولا حكوميا أو موظفا أو صاحب عمل، لا يمكنه الدخول. سيتم تقييم كافة الاحتمالات بالطبع، لكن هذا الاحتمال يعتبر الأضعف”.

ووقع الانفجار أمس الاثنين في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

وكان محافظ كوجالي قد أعلن أمس عن إصابة 12 شخصا، حالة اثنين مهم حرجة، جراء انفجار وقع الاثنين في مخزن للغلال بميناء درينجة شرق إسطنبول.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا قويا في المخزن التابع لمديرية الحبوب الحكومية أعقبه تصاعد سحب من الدخان.

وقال رئيس بلدية درينجة زكي أيغون في تصريحات لوسائل إعلام تركية إن “أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، لكنه كان انفجارا عنيفا ولم يصاحبه حريق”. ورجح أيغون أن يكون الانفجار ناجما عن ضغط غاز، مشيرا إلى إرسال بعض الجرحى للمستشفيات. من جهتها، قالت إدارة الحبوب التركية المشرفة على المخازن إن 13 مخزنا للغلال تأثرت بالانفجار وإن أجزاءً من بعض المخازن انهدمت، نافية أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...