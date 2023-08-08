قمح ملغوم وراء انفجار في ميناء تركي

جرى منذ قليل الاعلان رسميا ان سبب الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في ميناء درينجة ليمان Derince liman في تركيا هو سفينة تحمل قمحا جاءت للميناء. وتباينت تصريحات المسؤولين الأتراك حول سبب الانفجار بين تأكيدات أن الانفجار وقع بسبب غبار القمح، فيما ذهبت تفسيرات أخرى إلأى أنه عمل تخريبي.

وأعلن رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، أن أنقرة تنظر في احتمال أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء درينجا التجاري يوم أمس عملا تخريبيا، رغم ضآلة هذا الاحتمال.

وقال غولدال لقناة CNN Türk التلفزيونية: “هذه منطقة ميناء، ولا يمكن لأحد ​​الدخول إليها دون فحص أمني، سواء كان مسؤولا حكوميا أو موظفا أو صاحب عمل، لا يمكنه الدخول. سيتم تقييم كافة الاحتمالات بالطبع، لكن هذا الاحتمال يعتبر الأضعف”.

ووقع الانفجار أمس الاثنين في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

وكان محافظ كوجالي قد أعلن أمس عن إصابة 12 شخصا، حالة اثنين مهم حرجة، جراء انفجار وقع الاثنين في مخزن للغلال بميناء درينجة شرق إسطنبول.

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" قبل قليل تم الاعلان رسميا ان سبب الانفجار

في ميناء Derince liman بتركيا هو سفينه روسيه تحمل قمحا جاءت للميناء — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) August 7, 2023

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا قويا في المخزن التابع لمديرية الحبوب الحكومية أعقبه تصاعد سحب من الدخان.

Erdogan stated that 20% of food reserves were damaged after the explosion in the Turkish port of Derince, which is approximately 15 thousand tons of agricultural products. pic.twitter.com/WOBLYlzR9g — 301 Military (@301military) August 8, 2023

وقال رئيس بلدية درينجة زكي أيغون في تصريحات لوسائل إعلام تركية إن “أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، لكنه كان انفجارا عنيفا ولم يصاحبه حريق”. ورجح أيغون أن يكون الانفجار ناجما عن ضغط غاز، مشيرا إلى إرسال بعض الجرحى للمستشفيات. من جهتها، قالت إدارة الحبوب التركية المشرفة على المخازن إن 13 مخزنا للغلال تأثرت بالانفجار وإن أجزاءً من بعض المخازن انهدمت، نافية أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض.

Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama anı pic.twitter.com/x8SPOuKyMj — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023