قمتان عربية وإسلامية في الرياض لبحث تطورات الحرب على غزة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يومي السبت والأحد المقبلين، قمة عربية، وأخرى إسلامية لبحث سبل تطورات المنقطة، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل عاجل في غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية، تختصان ببحث التطورات الحالية في غزة، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

وكانت الخارجية السعودية قررت تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة، التي كان مقررا لها الانعقاد يوم السبت المقبل في الرياض، إلى وقت يحدد لاحقا، بعد التنسيق مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.

القمة العربية الطارئة

ومن المقرر أن تستضيف الرياض، السبت المقبل، القمة العربية الطارئة، في خطوة هدفها التوصل إلى موقف عربي موحد تجاه القصف الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة، والذي أسفر عن قتل أكثر من 10 آلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد تلقت طلبا رسميا من فلسطين، والسعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.

اجتماع وزراء الخارجية العرب

وكانت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، قد عقدت في 11 أكتوبر الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وسبل التحرك العربي لوقف هذا العدوان.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي، والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحقيق الأمن والسلام المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

قمة إسلامية استثنائية

كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد قمة إسلامية استثنائية، الأحد المقبل، في مدينة الرياض، بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، للسبب ذاته التي تنقعد من أجله القمة العربية.

وفي وقت سابق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.