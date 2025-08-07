قمة خلال أيام بين ترامب وبوتين فهل ستنهي الحرب في أوكرانيا؟

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في الأيام المقبلة لعقد قمة مباشرة، وفقًا للكرملين وتقارير إخبارية. ويُعدّ هذا الاجتماع، الذي بدأ باقتراح من الجانب الأمريكي، أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي ترامب منصبه الحالي، ومن المتوقع أن يتناول الحرب الدائرة في أوكرانيا وآفاق السلام فيما قد ينهي الحرب في أوكرانيا. وخلال ذلك دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لقاء مباشر مع بوتين، أملًا في التفاوض على إنهاء الحرب. ومع ذلك، كرر زيلينسكي شكوكه بشأن نوايا روسيا، وأكد أن العقوبات الغربية تضغط على موسكو للنظر في وقف إطلاق النار. وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من التبادلات الدبلوماسية، فقد أجرى مبعوث ترامب الخاص مؤخرًا محادثات في موسكو، وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار قريبًا. ترامب، الذي ازدادت انتقاداته لهجمات بوتين المستمرة ونهج زيلينسكي، وصف زيلينسكي علنًا بأنه “ديكتاتور” واتهمه بإطالة أمد الصراع. مع ذلك، أبدى ترامب استعداده للقاء الزعيمين، مع احتمال إجراء المزيد من المحادثات مع زيلينسكي بعد القمة الأمريكية الروسية المزمعة.

وحدد دونالد ترامب مهلة نهائية صارمة – حتى يوم الجمعة – لروسيا للموافقة على إنهاء حربها في أوكرانيا، مهددًا بفرض “رسوم جمركية صارمة للغاية” وموجة جديدة من العقوبات تستهدف تحديدًا عائدات النفط الروسية وشبكاتها المالية إذا لم تمتثل موسكو.

وكان ترامب قد أرسل مبعوثه إلى موسكو، مدعيًا إحراز “تقدم كبير” نحو وقف إطلاق نار محتمل عقب اجتماعاته مع بوتين، على الرغم من أن تحقيق اختراق فعلي لا يزال بعيد المنال. يدرس ترامب الآن علنًا عقد قمة مباشرة وجهًا لوجه مع كل من بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي، في إطار سعيه للتوصل إلى حل دبلوماسي. و في إطار تكتيكاته للضغط، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند بسبب استمرار مشترياتها من النفط الروسي، مشيرًا إلى أنه قد يستهدف أي دولة تشتري النفط الخام الروسي بما في ذلك الصين إذا لم تُخفّض وارداتها، وأعرب ترامب علنًا عن خيبة أمله وإحباطه من بوتين بسبب استمرار العمليات العسكرية الروسية، ووصف الهجمات الروسية الأخيرة على المدن الأوكرانية بأنها “مقززة”، وحذر من أن المزيد من الإجراءات الأمريكية وشيكة إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا.

ورغم هذه التحركات، يشير المحللون إلى أنه من غير المرجح أن يمتثل بوتين للإنذار، ولا يزال الحل الدبلوماسي يواجه عقبات كبيرة.