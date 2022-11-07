قمة المناخ .. هل تبدأ جهود مواجهة تغير المناخ من شرم الشيخ؟

محمود فودة- أريبيان بزنس- انطلقت أمس الأحد فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، وحذر الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة سيمون ستيل من التلكؤ في العمل على الحد من الاحترار العالمي. وقال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إنه لن يكون “وصيًا على التقاعس” عن هدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2030 للحد من الاحتباس الحراري عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر.

مشاركة قياسية

على مدى أسبوعين وحتى يوم الجمعة الـ 18 من نوفمبر الجاري تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات قمة المناخ 2022.

يشارك في القمة نحو 40 ألف مشارك من 197 دولة حول عالم، لمناقشة قضية تغير المناخ وأثره على البيئة.

وستشهد القمة دعوات متزايدة للدول الغنية بتعويض الدول الأفقر والأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ.

ما هي قمة المناخ

قمة سنوية تعقد بحضور 197 دولة من أجل مناقشة ومواجهة تغير المناخ حول العالم

المؤتمر جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم للحد من تأثير النشاط البشري على المناخ

الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في مارس 1994

ما معنى كوب 27

مصطلح COP هو اختصار لمصطلح Conference Of Parties، ويعني مؤتمر الأطراف، أي الهيئة الإدارية العليا لأي اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.