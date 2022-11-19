قمة المناخ تقترب من التوصل لاتفاق في جهود تعويض الدول النامية

باتت الدول المجتمعة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية COP 27 على وشك التوصل لاتفاق لتعويض الدول الفقيرة المثقلة بأعباء تأثيرات المناخ الباهظة.

وفق وكالة رويترز فقد أصدرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة يوم السبت، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع الحكومات البالغ عددها 197 في القمة هذا العام ستدعمها.\



كادت قمة المناخ تعمق الخلافات بين الدول بشأن الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات التي تؤثر على المناخ، وكذلك مسألة تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا، ومرت مراحل المفاوضات بشدٍّ وجذب وكان الموقف الأبرز الخاص بالاتحاد الأوروبي:

• مسؤولون من الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة قالوا إنهم مستعدون للانسحاب من المحادثات إذا لم يدفع الاتفاق الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال مطالبة الدول باتخاذ إجراءات أكثر طموحًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

• “فرانس تيمرمانز” المسؤول عن سياسية المناخ في الاتحاد الأوروبي صرح بأن هناك دولا تعيق الجهود المبذولة للاتفاق على تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات في هذا العقد، دون ذكر أسماء الدول.

• عرض الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق جديد للخسائر والأضرار ، لكنه اشترط أن يساهم فيه الملوثون الكبار بما في ذلك الصين، وأن تكثف الدول جهودها لخفض الانبعاثات، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الوفاء بشروط الاتحاد الأوروبي.

تعقيدات كثيرة مر بها المؤتمر خاصة في ظل انقسام آراء الدول، وقد زادت إصابة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ “جون كيري” بفيروس كورونا بعد أيام من الاجتماعات الشخصية الثنائية مع نظرائه من الصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل والإمارات العربية المتحدة من تعقيد مسألة التوصل لاتفاق.

مع استمرار انقسام الدول حول عدد من الموضوعات الرئيسية صباح يوم السبت، حث سامح شكري وزير الخارجية المصرية ورئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ جميع الأطراف على “الارتقاء إلى مستوى المناسبة” والتوحد حول صفقة نهائية.

المؤتمر ينظر إليه على أنه اختبار للعزم العالمي على مكافحة تغير المناخ، ووفق وكالة رويترز أدت النقاشات المستمرة لاتفاق وشيك قبل نهاية المؤتمر:

• المشاركون اقتربوا من التوقيع عليها تتضمن ترتيبات التمويل المالي لـ “الخسائر والأضرار” التي تطلبها البلدان النامية التي تعاني من الأضرار الناجمة عن الأحداث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

• دول قمة المناخ على وشك الاتفاق على صندوق لهذا التمويل، وقد أصدرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة منفصلة بهذا الشأن، قال العديد من المفاوضين إنها حظيت بتأييد واسع.

• تمت مناقشة فكرة صندوق الخسائر والأضرار لعقود من الزمن، ولكن لم يتم من قبل وضع جدول الأعمال الرسمي في قمة المناخ، حيث كانت الدول الغنية تخشى أن تعرضها للمسؤولية عن مساهمتها التاريخية في الانبعاثات.

• في محاولة لسد الفجوة الهائلة بين التعهدات المناخية الحالية والتخفيضات المطلوبة لتجنب تغير المناخ الكارثي، طالبت المسودة أيضًا الدول بتحديث أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية عام 2023.