قمة الزمالك والأهلي مساء اليوم مع الترتيب والأوقات والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت 21 كانون الثاني / يناير 2023 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري العام.

ويدخل الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين، مباراة القمة وهدفه مصالحة جماهيره في المقام الأول، بعد النتائج السلبية العديدة التي تعرض لها الفريق مؤخراً. ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري المصري، بعدما خسر أمام أسوان، ثم تعادل ضد الداخلية والاتحاد، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

أما النادي الأهلي فيدخل المباراة بعدما تعثر في آخر مبارياته بالدوري المصري، إذ تعادل سلبياً أمام المصري، ليفقد نقطتين ثمينتين في سعيه لاستعادة لقب الدوري المصري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

ولم يخسر النادي الأهلي أي مباراة بعد في موسم 2022-23 من الدوري المصري، ويسعى إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وتوسيع الفارق معه، خاصة وأن الفريق الأحمر يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

الأوقات في الدول العربية

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وفق الأوقات التالية:

الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسودان وجنوب أفريقيا ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين وقطر والكويت وعمان.

الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

وتنقل قناة “أون تايم سبورتس”مباراة الزمالك والأهلي بصفتها الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

تردد قنوات أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 1

على القمر الصناعي المصري: نايل سات

– التردد: 11861

– معدل الترميز: 27500

– معامل الاستقطاب: رأسي

– معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

على القمر الصناعي المصري: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي – 31 نقطة. فيوتشر – 27 نقطة. الزمالك – 26 نقطة. بيراميدز – 24 نقطة. المقاولون العرب – 21 نقطة.