قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024 تجمع نخبة من الخبراء والقادة

ستعقد قمة أريبيان بزنس للقيادات في 2024/05/22 في فندق أرماني بدبي، ويشارك في القمة نخبة من أبرز القادة على المسرح العالمي. وتوفر هذه القمة للحاضرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى مباشرة وتوسيع شبكتهم وتعزيز مهاراتهم القيادية.

وتجسد قمة أريبيان بزنس 2024 أهم حدث تجاري للعام مع جمعها لأبرز رواد الاقتصاد والشركات. فهناك يتلاقى نخبة مؤثرة من القادة ورواد الأعمال الطموحين في مكان واحد مع مجموعة من المتحدثين اللامعين.

حيث تجري حوارات جماعية جذابة مع جلسات تفاعلية لتوفر هذه القمة للحاضرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى مباشرة وتوسيع شبكة معارفهم من الشخصيات الهامة وتعزيز مهاراتهم القيادية.

أسباب تدفعك إلى حجز تذكرتك الآن في قمة أريبيان بزنس للقيادات:

أصغ لعمالقة القطاعات الاقتصادية

تمنح هذه القمة إمكانية الوصول الحصري إلى أكثر من 50 من رواد الصناعة الذين شكلوا هيئة قطاعاتهم وحققوا نجاحًا استثنائيًا.

ومن خلال حلقات النقاش الجذابة والمحادثات المباشرة، سيحظى الحاضرون بامتياز التواجد في نفس الغرفة مع هؤلاء القادة المشهورين، واكتساب رؤى قيمة حول استراتيجياتهم وخبراتهم والدروس المستفادة.

تعلم مهارات وتقنيات جديدة

مع مجموعة متنوعة من الدروس المتقدمة والجلسات التفاعلية، تهدف قمة القيادة إلى تحدي التفكير الحالي وتعزيز المهارات القيادية.

توفر هذه الجلسات أدوات وتقنيات عملية يمكن تطبيقها في الحياة المهنية اليومية.

توقع مناقشات محفزة ودراسات حالة واقعية من شأنها أن تزيد من قدراتك كقائد.

قم بتوسيع شبكتك

تكثر فرص التواصل في قمة القيادة. وستتاح للمشاركين فرصة التواصل مع مجتمع متنوع من القادة وخبراء الصناعة والمؤثرين في مجال الأعمال. ويعزز هذا التجمع الاتصالات الهادفة وتبادل الأفكار وبناء العلاقات. ويمكن أن تؤدي هذه الروابط إلى التعاون والإرشاد والفرص المستقبلية.

أفكار ملهمة

احصل على رؤى مباشرة من القادة المؤثرين الذين حققوا نجاحًا ملحوظًا وكان لهم تأثير كبير في منطقتنا. وسيشارك الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدث الرئيسي في هذا الحدث، تجاربه والدروس التي تعلمها والتي شكلت حياته المهنية.

النمو الشخصي

توفر قمة القيادة فرصة ممتازة للتطوير الشخصي والوعي الذاتي.

ومن خلال الحضور، يتمكن المشاركون من تعزيز مهاراتهم القيادية وتعزيز ثقتهم وتنمية عقلية النمو.

جلسات حوارية لأهم قضايا الساعة الاقتصادية

تستضيف القمة مجموعة متنوعة من جلسات النقاش التي تغطي قضايا مثل انتقال الإدارة في الشركات العائلية بناة الإرث: عمالقة الشركات العملاقة عبر الأجيال في الإمارات العربية المتحدة، أسس البناء: القادة الذين يعيدون تشكيل صناعة العقارات، بناء إرث العلامة التجارية والقيادة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقادة في الرعاية الصحية – تشكيل مستقبل رعاية المرضى.

تتعمق حلقات النقاش هذه في القضايا و التحديات والاستراتيجيات والابتكارات داخل هذه القطاعات، وتقدم رؤى قيمة للحاضرين.

أكثر من مجرد حدث عمل

تتجاوز قمة القيادة التطوير المهني؛ كما أنه يوفر فرصة للتواصل مع أقرانهم على المستوى الشخصي.

ويمكن للحاضرين الاستمتاع بيوم كامل من إجراء اتصالات جديدة والتعلم من الأساتذة والاستمتاع بوجبة غداء لذيذة في فندق أرماني.

تخلق هذه التجمعات الاجتماعية النابضة بالحياة والجذابة المكان المثالي لبناء اتصالات دائمة مع القادة الذين يشتركون في شغف النمو والتميز.

تعد قمة قادة الأعمال في أريبيان بيزنس 2024 بأن تكون حدثًا استثنائيًا من شأنه أن يترك الحاضرين ملهمين ومتمكنين ومبدعين.

وبفضل تشكيلة المتحدثين الرائعة وحلقات النقاش الجذابة وفرص التواصل، تعد هذه القمة مكانًا لا بد من حضوره لمحترفي الأعمال الذين يسعون إلى النمو والتميز والاتصالات الهادفة.

ويذكر أنه في قمة أريبيان بزنس للقيادات عام 2023 شاركت مجموعة كبيرة من القادة تشمل كل من هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي لشؤون الاستراتيجية، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيمس هوجن الرئيس السابق للاتحاد للطيران والرئيس التنفيذي لشركة “نايتهود جلوبال”، إنجي شلهوب رئيسة مجموعة “إتوال”، محمد باقر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي إم جي”، ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”، رونالدو مشحور نائب رئيس “أمازون” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.