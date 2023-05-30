قلم هتلر للبيع.. كم سعره؟

يعرض قلم رصاص مطلي بالفضة كان ملكا للزعيم النازي أدولف هتلر للبيع في مزاد، خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يباع بما يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف دولار.

ووفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، يعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازي من شريكته إيفا براون، في عيد ميلاده الثاني والخمسين، في 20 نيسان/أبريل 1941.

قلم الرصاص، الذي اشتراه أحد هواة تجميع التحفيات في مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهي بـ”Eva”، ويحمل الحرفين “A” و”H”، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم الزعيم النازي.

وسيشمل المزاد المقرر في مدينة بلفاست بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية للفوهرر موقعة بخط يده، وخطاب عفو مكتوبا بخط اليد من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

وقال العضو المنتدب لدار المزادات كارل بينيت، إنه يتوقع اهتماما من جميع أنحاء العالم.

وتابع: “تكمن أهمية قلم الرصاص الشخصي لهتلر في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطي نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التي أخفاها بدقة عن أعين المتابعين”.

وقال بينيت إن البحث والمناقشة الدقيقة مع بائع القلم حول مكان الحصول على القلم “منحاني الثقة في أن القلم فعلا كان ملكا لهتلر”.