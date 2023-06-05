قفزة قوية لسهم أبل يدفع قيمتها نحو 3 تريليونات قبيل إعلانها عن منتج جديد اليوم

قفز سهم «أبل» بأكثر من 1% ليسجل 183.25 دولار، رقما قياسيا هو أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تم تداول الأسهم ما يصل بقيمة الشركة إلى 2.88 تريليون دولار بحسب رويترز.

وارتفع سهم «أبل»، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن نظارة بسماعة رأس تعمل بتقنية «الواقع المختلط» في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات، في أول خطوة كبيرة لها إلى فئة منتجات جديدة منذ طرح «آبل واتش» قبل تسع سنوات.

وسيشهد الإطلاق اختبار «أبل» لسوق مزدحم بالأجهزة التي لم تكتسب بعد زخماً مع المستهلكين وتضعها في منافسة مباشرة مع «ميتا»، المالكة ل«فيسبوك».