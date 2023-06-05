سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

قفزة قوية لسهم أبل يدفع قيمتها نحو 3 تريليونات قبيل إعلانها عن منتج جديد اليوم

سامر باطر by سامر باطر

قفز سهم «أبل» بأكثر من 1% ليسجل 183.25 دولار، رقما قياسيا هو أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تم تداول الأسهم ما يصل بقيمة الشركة إلى 2.88 تريليون دولار بحسب رويترز.

وارتفع سهم «أبل»، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن نظارة بسماعة رأس تعمل بتقنية «الواقع المختلط» في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات، في أول خطوة كبيرة لها إلى فئة منتجات جديدة منذ طرح «آبل واتش» قبل تسع سنوات.

وسيشهد الإطلاق اختبار «أبل» لسوق مزدحم بالأجهزة التي لم تكتسب بعد زخماً مع المستهلكين وتضعها في منافسة مباشرة مع «ميتا»، المالكة ل«فيسبوك».

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...