سامر باطر by سامر باطر

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قفزة في مبيعات أذون الخزانة المصرية بعد أحدث انخفاض للعملة

سامر باطر by سامر باطر

قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 51.85 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار) اليوم الخميس من 2.64 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مع عودة المستثمرين بعد يوم من التراجع الحاد الأحدث للجنيه أمام الدولار وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال البنك المركزي المصري إن مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يوما قفزت إلى 30.40 مليار جنيه من 3.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف البنك أن متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما ارتفع إلى 21.032 بالمئة من 20.595 بالمئة، بينما ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 21.520 بالمئة من 20.886 بالمئة. وتراجع الجنيه المصري إلى 32.20 للدولار أمس الأربعاء من 27.60 جنيه، لكنه ارتد ووصل إلى 29.60 اليوم الخميس. وفي بداية العام، سجل الدولار أقل من 25 جنيها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...