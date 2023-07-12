قفزة في عوائد أوبك من صادرات النفط لأكثر من 54%

ارتفعت العام الماضي عوائد صادرات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلى أعلى مستوياتها منذ عقد تقريباً، إذ عزّزَت الحرب الروسية على أوكرانيا الأسعار، كما رفعت الدول الأعضاء الرئيسية إنتاجها، وبذلك فأن عوائد صادرات نفط “أوبك” العام الماضي سجلت أعلى مستوى في عقد.

و جنَت 13 دولة في “أوبك” 873.6 مليار دولار خلال 2022 من عوائد تصدير النفط، بارتفاع 54% على السنة السابقة، حسب تقرير المنظمة. يُعَدّ هذا العام الأفضل لها منذ 2014، عندما وقفت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية فترة من الصعود التاريخي لأسعار النفط.

كما ارتفع سعر النفط الخام السنة الماضية بعد أن تعطلت تدفقات الطاقة من روسيا، التي انضمّت إلى تحالف “أوبك+” الذي يجمع دول المنظمة مع منتجين من خارجها، وسط ردّ الفعل الدولي القوي ضدّ حربها في أوكرانيا. بلغ متوسط سعر العقود المستقبلية لخام برنت 99 دولاراً للبرميل تقريباً العام الماضي، ما يُعَدّ أعلى مستوى منذ 2014.

وقال تقرير لـ الشرق” أنه في هذه الأثناء عزّزت دول أعضاء في “أوبك” على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إنتاجها لتلبية انتعاش الطلب على الوقود بعد نهاية وباء كورونا. رفع اقتران زيادة الأسعار مع نمو الإنتاج أرباح المجموعة بالكامل.

عادة فاق متوسط سعر سلة نفط “أوبك” 100 دولار للبرميل بقليل خلال 2022. و تشير تقديرات بلومبرغ إلى أن إنتاج الخام من دولها الأعضاء الـ13 سجل 29.2 مليون برميل يومياً تقريباً. تتضمن أرقام عوائد النفط أيضاً مبيعات المنتجات المكررة.