2000 بالمئة، قفزة في طلب تجميد بويضات النساء في عيادات دبي

تالا ميشال عيسى – أريبيان بزنس: قال أطباء إن عيادات الخصوبة في دبي تسجل زيادة هائلة بمقدار 20 ضعفًا في عدد النساء اللاتي يطلبن إجراءات تجميد البويضات مقارنة بعام 2021.

وتحدث لوتشيانو ناردو، الرئيس التنفيذي ومؤسس عيادة الخصوبة ناو NOW- قائلا: “لقد أصبح تجميد البويضات شائعًا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة”. “يطلب المزيد والمزيد من النساء حفظ بويضاتهن بالتبريد في بيئة حديثة، مدفوعة بالوظيفة ومستقرة ماليًا. هذا هو نتيجة الاتجاه نحو الحفاظ على الخصوبة وكذلك تمكين المجتمع النسائي، والتقدم التكنولوجي والتغييرات المواتية في التشريع.

وتسمح الإصلاحات القانونية في عام 2021 بتجميد الأجنة والبويضات البشرية في الإمارات العربية المتحدة. منذ ذلك الحين، اختار الكثيرون القيام بذلك لأسباب مختلفة، لكن المشاعر السائدة تشير إلى أن معظم النساء يخترن إعطاء الأولوية لمسيرتهن المهنية ومتابعة التعليم العالي.

وينص القانون على أنه يمكن تجميد الأجنة البشرية لمدة تصل إلى خمس سنوات – قابلة للتمديد بموافقة الأطراف المعنية – وأن المرأة العازبة يمكنها تجميد بويضاتها شريطة استخدامها في حملها بعد الزواج من الحيوانات المنوية لزوجها في إجراء التلقيح الاصطناعي. ومع ذلك، فإن تأجير الأرحام وكذلك التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية لا يزال غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المدير الطبي في عيادة أورتشيد إي في إف للإخصاب في المختبر (التلقيح الصناعي) في دبي، الدكتور ديميتريوس كفيتسيس: “نرى توجها قويا يتزايد لتجميد البويضات والحفاظ على الخصوبة في العامين الماضيين”.

وأوضح أنه قبل عقد واحد فقط، لم تكن هذه التكنولوجيا والمعرفة العلمية متوفرتين. تم تجميد البويضات بطريقة مختلفة، ولم تكن فعالة بنفس القدر، مما أدى إلى فقدان العديد من النساء لبويضات جمدت، وذلك عند تنشيطها بعد التجميد.

ويتماشى هذا الاتجاه مع النمط العالمي الذي شوهد في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تتزايد إجراءات تجميد البويضات بمعدل يزيد عن 25 بالمائة سنويًا ، بحسب الدكتور ديميتريوس.

لقد كان هناك تحول ملحوظ في العقلية، حيث تشاركت النساء البارزات والمؤثرات في الإمارات العربية المتحدة رحلات تجميد البويضات على منصات التواصل الاجتماعي. كانت الاستجابة لهذه القصص إيجابية للغاية، مما يشير إلى تزايد القبول والفهم لتجميد البويضات كحل موصى به للنساء اللواتي يفكرن في إنجاب طفل بعد سن 35 “.