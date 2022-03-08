سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

قفزة في حركة الطيران في الأجواء العراقية

سامر باطر by سامر باطر

مع عودة شركات الطيران العالمية لاستخدام المجال الجوي للعراق تستأنف شركات الطيران العالمية التحليق في الأجواء العراقية منذ مطلع فبراير/شباط بدون القيود السابقة عقب قرار “منظمة الطيران الفدرالية” (FAA) الأميركية بتقليل القيود على استخدام الأجواء العراقية إلى ما دون ارتفاع 32 ألف قدم. ويقع العراق على مسار الطائرات المتجهة من آسيا إلى أوروبا ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن وزارة النقل، أمس الاثنين، عن تصدر العراق في منطقة الشرق الأوسط بكثافة الحركة الجوية. وأشارت الوكالة إلى سعي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية إلى فتح ممرات جوية جديدة مع دولة الكويت من خلال عقد عدة اجتماعات منتظمة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المسؤولين على ادارة الحركة الجوية في الشركة أجروا سلسة اجتماعات مع الجانب الكويتي والجانب البحريني تنفيذا لتوصيات وطلب من المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO) للشرق الاوسط لمناقشة فتح ممرات جديدة مع دولة الكويت”. وأضاف أن “الاجتماعات عقدت بهدف تعزيز الزيادة في عدد الطائرات العابرة بين دول الخليج (العراق، الكويت والبحرين) استعداداً لبطولة كاس العالم 2022 لكرة القدم المقرر أن تقام في قطر للفترة من 21 تشرين الثاني ولغاية 18 كانون الأول”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...