قفزة في تمويل الشركات الناشئة في الخليج، وانهيار تمويل الشركات الناشئة الأمريكية

لفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى تراجع تمويل الشركات الناشئة إلى أقصى حد منذ عام 2019 ويأتي الانخفاض نتيجة أخرى لارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي على نطاق واسع ، وتراجعت الاستثمارات بعد سنوات من طفرة التمويل، مقابل ذلك يشهد تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط قفزة كبيرة، إذ شهد النصف الأول من العام 2022 استثمار 1.7 مليار دولار في 332 صفقة، أي بزيادة مليار دولار عبر 312 صفقة في النصف الأول من عام 2021 بحسب نشرة الموجز الرقمي. جذبت الشركات الناشئة في الإمارات 37.2٪ من قيمة الصفقات بلغت 645 مليون دولار، تليها الشركات السعودية التي استحوذت على 32.4٪ من القيمة المستثمرة، بلغت 561 مليون دولار. و كانت أهم الصفقات في النصف الأول من عام 2022 هي بيور هارفست سمارت فارمز بقيمة 180.5 مليون دولار، تلتها فوديكس بقيمة 170 مليون دولار – ورين بقيمة 110 مليون دولار.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة في الولايات المتحدة بنسبة 23 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، إلى 62.3 مليار دولار ، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2019 ، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس عن شركة بتش فورك PitchBook ، التي ترصد تمويل الشركات الناشئة. والأسوأ من ذلك ، أنه في الأشهر الستة الأولى من العام ، تراجعت مبيعات الشركات الناشئة وإصدارات الطرح الأولية – بنسبة 88 في المائة ، لتصل إلى 49 مليار دولار ، مقارنة بالعام الماضي.





