قفزة هائلة في الطلب على توصيل الطعام في الرياض ودبي

أكد مسؤول في شركة في قطاع المأكولات أن هناك ارتفاعا شديدا في الطلب على توصيل الطعام في كل من دبي والرياض، وأشار إلى ارتفاع الطلب على الأطعمة النباتية والصحية بشكل كبير حيث يتبنى المستهلكون في دبي والرياض خيارات غذائية أكثر وعيًا بالصحة ، مما يؤدي إلى زيادة في أسواق توصيل الطعام والمطاعم الصحية دبي والرياض

وقال محمد سامي بلوط مسؤول في مجموعة أوج القابضة والتي تعمل في قطاع المأكولات والمشروبات لموقع أريبيان بزنس إن المستهلكين في مدن الخليج الرئيسية في دبي والرياض يتخذون خيارات غذائية أكثر “وعيًا بالصحة”.

وأضاف أن الطلب على الأكل الصحي آخذ في الارتفاع ليصبح أحد أبرز الاتجاهات في كلا السوقين

وتابع بلوط: “نظرًا لأن المقيمين والسائحين في دبي أصبحوا أكثر اهتماما بالجوانب الصحية ، هناك طلب متزايد على خيارات الطعام الصحية والعضوية ومن مصادر مستدامة” ، مضيفًا أن هذا أدى إلى نمو العروض النباتية والنباتية والخالية من الغلوتين في العديد من المطاعم في جميع أنحاء المدينة.

“وعلى غرار دبي ، يُظهر المستهلكون في الرياض تفضيلهم لخيارات تناول الطعام الصحية. هناك طلب متزايد على المطاعم التي تقدم الخيارات العضوية والنباتية والنظام الغذائي المحدد “.

كلا السوقين ، بحسب بلوط ، يظهران اتجاهات متشابهة على الرغم من أن لديهما تفضيلات فريدة خاصة بهما تتشكل من الثقافة المحلية وأسلوب الحياة.

وفي الرياض ، مشهد الطهي هو مزيج من التقاليد والحداثة”. في المقابل ، تفتخر دبي بأنها بوتقة طهي حيث يمكنك تذوق العالم في مدينة واحدة.” بصرف النظر عن تناول الطعام الصحي ، تضمنت أبرز اتجاهات الأطعمة الاستهلاكية في دبي تناول الطعام القائم على التجربة والمأكولات العالمية. ومع ذلك، في الرياض ، كان هناك ارتفاع كبير في العلامات التجارية المحلية وخيارات تناول الطعام المبتكرة و المتميزة في مجال الطهي. “بالنظر إلى التحديث السريع في الرياض ، هناك شهية متزايدة لمفاهيم الطهي المبتكرة. وقد أدى هذا الاتجاه إلى ظهور المأكولات المختلطة والأطباق التجريبية وتجارب جديدة في تناول طعام “. “في دبي ، لا يرتبط تناول الطعام فقط بمجرد الوجبة بل بالتجربة بأكملها.