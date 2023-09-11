محمد علي by محمد علي

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قفزة في أسعار الذهب اليوم.. ماذا يحدث؟

محمد علي by محمد علي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
ارتفاع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم قفزة كبيرة في الأسواق العالمية، مع بدء تعاملات الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم خلال التداولات، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 08:33 صباحاً بتوقيت السعودية، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.41% أو ما يعادل 8.05 دولار ليصل إلى 1927.13 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.65 دولار لتصل إلى 1950.55 دولار للأونصة، بحسب وام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بخلاف السوق العالمي، استقر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 ليباع الجرام الواحد بنحو 2515 جنيهًا، ويصل إلى 2502 جنيه في حالة الشراء، بحسب المصري اليوم.

ويباع جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، بسعر 2201 جنيه، وفي حالة الشراء يصل إلى 2190 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في محلات الذهب بمحافظات الصعيد.

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وعن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 فبلغ 1886 جنيهًا، و1877 جنيهًا في حالة الشراء.

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم عيار 21، عند سعر 17608 جنيه بوزن 8 جرامات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

نشر موقع سعودي جولد برايس أسعار الذهب اليوم في السعودية، والتي لم تشهد قفزات كبيرة مقارنة بالسوق العالمي.

الوحدةالسعر بالريال السعودي
سعر جرام الذهب عيار 24232.29
سعر جرام الذهب عيار 22212.94
سعر جرام الذهب عيار 21203.26
سعر جرام الذهب عيار 18174.22
سعر جرام الذهب عيار 14135.50
سعر أونصة الذهب7.225.13
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

وشهد سوق الذهب الإماراتي استقرارا في أسعار الذهب حتى الآن، وجاءت على النحو التالي:

الوحدةالسعر بالدرهم الإماراتي
سعر جرام الذهب عيار 24238
سعر جرام الذهب عيار 22218
سعر جرام الذهب عيار 21208.25
سعر جرام الذهب عيار 18178.5
سعر جرام الذهب عيار 14138.75
سعر جرام الذهب عيار 12119
سعر أونصة الذهب7.402
الجنيه الذهب1.666
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023
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