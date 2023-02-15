بلومبرغ، تبقي الشركات المصنعة للسيارات مخزوناتها منخفضة رغم ارتفاع الأسعار بسبب نقص الشرائح الإلكترونية فيما يساهم التحول إلى المركبات الكهربائية في جعل الأمور أسوأ.

ميشيل كريبس ، المحللة التنفيذية في كوكس أوتوموتيف أشارت إلى أن الأسعار المرتفعة للسيارات ستبقى في تلك المستويات المرتفعة بسبب عوامل عديدة مثل مصانع السيارات في آسيا، فيما بقيت أسعار السيارات المستعملة مرتفعة أيضا.

وأشارت كريبس إلى بعض المحاولات لتبديل أسلوب الحصول على سيارة لتلفت إلى إعلان هيونداي عروضا لتقديم السيارات بالاشتراك الشهري وذلك لطرازين من سياراتها الكهربائية الجديدة.

وينعكس نقص السيارات الجديدة في كل الأسواق العالمية وفي السعودية تتعالى الاصوات للشكوى من طول فترة انتظار المشترين للسيارات الجديدة بسبب ذلك.

فيديو | في المعارض تجد سيارات الوكالات بينما بعض الوكالات يعطون المستهلك مواعيد لأكثر من 6 أشهر#الراصد pic.twitter.com/UXLAGfSKJr — الراصد (@alraasd) February 14, 2023