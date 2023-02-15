سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

قفزة غير مسبوقة بأسعار السيارات مع تقييد شركات صناعة السيارات للإنتاج

سامر باطر by سامر باطر

بلومبرغ، تبقي الشركات المصنعة للسيارات مخزوناتها منخفضة رغم ارتفاع الأسعار بسبب نقص الشرائح الإلكترونية فيما يساهم التحول إلى المركبات الكهربائية في جعل الأمور أسوأ.

ميشيل كريبس ، المحللة التنفيذية في كوكس أوتوموتيف أشارت إلى أن الأسعار المرتفعة للسيارات ستبقى في تلك المستويات المرتفعة بسبب عوامل عديدة مثل مصانع السيارات في آسيا، فيما بقيت أسعار السيارات المستعملة مرتفعة أيضا.

وأشارت كريبس إلى بعض المحاولات لتبديل أسلوب الحصول على سيارة لتلفت إلى إعلان هيونداي عروضا لتقديم السيارات بالاشتراك الشهري وذلك لطرازين من سياراتها الكهربائية الجديدة.

وينعكس نقص السيارات الجديدة في كل الأسواق العالمية وفي السعودية تتعالى الاصوات للشكوى من طول فترة انتظار المشترين للسيارات الجديدة بسبب ذلك.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...