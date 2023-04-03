قفزة بأكثر من 5% بأسعار النفط بعد قرار السعودية تخفيض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5٪ بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين إنهم سيخفضون الإنتاج بمقدار 1.15 مليون برميل يوميًا من مايو حتى نهاية العام.

تباينت الأسهم في آسيا يوم الاثنين وارتفع الدولار مقابل الين الياباني. ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي القياسي 4.14 دولار إلى 79.81 دولارًا للبرميل ، أو 5.5٪ ، في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. ارتفع 1.30 دولار إلى 75.67 دولارًا للبرميل يوم الجمعة ، قبل اجتماع نهاية الأسبوع حيث قرر أعضاء ما يسمى بمجموعة أوبك + من الدول المصدرة للنفط التخفيضات ، بالإضافة إلى التخفيض المعلن في أكتوبر الماضي والذي أثار غضب إدارة بايدن.

وكانت السعودية قد قادت الأحد خفضاً منسقاً للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت “إجراءً احترازيا” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق الخام، و من جهتها قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك+ اليوم الأحد غير منطقية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك” بحسب أ ف ب.

وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في تشرين الاول/أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يومياً.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى “إجراء مسؤول ووقائي”.