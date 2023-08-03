قفزة بأعداد المسافرين في مطار بيروت، قرابة مليون في يوليو و4 ملايين من أول العام

ارتفعت حركة الركاب في مطار بيروت بنسبة 14ر21 %خلال 7 أشهر وشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً إضافياً بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين في شهر تموز/يوليو الماضي. ووتوقع مسؤول بفطاع السياحة أن «يتخطى عدد الوافدين إلى لبنان المليوني وافد، فيما سيتخطى عدد السياح العرب والأجانب في موسم الصيف الـ800 ألف سائح»

شهر يوليو الماضي شهد زيادة ملحوظة بأعداد الركاب لا سيما القادمون بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” .

وأشارت الوكالة أن مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري وصل إلى 924 ألفاً بزيادة 15ر12 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفع بذل عدد المسافرين عبر المطار منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى أربعة ملايين و 109 آلاف و 962 راكباً مقابل ثلاثة ملايين و 392 ألفاً و 704 ركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 اي بزيادة 14ر21 %.

و بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الشهر الماضي 6544 رحلة ( بزيادة 2ر8% عن نفس الفترة عام 2022) منها 3271 رحلة وصول إلى لبنان ( بزيادة 31ر8 %) و 3273 رحلة إقلاع من لبنان ( بزيادة 8%).

حركة #المطار قاربت المليون: زيادة 12,15 بالمئة في تموز وأكثر من 21 بالمئة منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر السابع منه https://t.co/IZVtnijXjT — National News Agency (@NNALeb) August 3, 2023

ونقلت تقارير صحفية الأسبوع الماضي عن رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة، جان عبود، أنّ النتائج المسجّلة حتى الآن حول السياحة في لبنان «تخطّت كلّ التوقعات»، لافتاً إلى أنّ «موسم الصيف واعد جداً ونشيط والحركة السياحية مزدهرة على المستويات كافة»وأعلن، في بيان، أنّ مطار بيروت الدولي «يستقبل يومياً بحدود 125 طائرة مقابل 90 طائرة في الأيام العادية، في حين أنّ عدد الوافدين إلى لبنان في اليوم الواحد تخطى الـ21 ألف شخص».

وكشف أنّ «أكثر المؤشرات الإيجابية التي يحملها هذا المشهد هو تخطي نسبة السياح من مجمل القادمين إلى لبنان الـ40 في المئة مقارنة بـ30 في المئة في موسم صيف العام 2022»، معتبراً أنّ ذلك «مهم جداً على الصعيد الاقتصادي».

وتوقع عبود أن «يتخطى عدد الوافدين إلى لبنان المليوني وافد، فيما سيتخطى عدد السياح العرب والأجانب في موسم الصيف الـ800 ألف سائح»، كما توقع أن «يتخطى إجمالي عدد السياح العرب والأجانب خلال العام 2023 المليون و700 ألف سائح»، لافتاً، في هذا الإطار، إلى أنّ «إحصاءات وزارة السياحة أظهرت دخول 400 ألف سائح إلى لبنان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ورأى أنّ الارتفاع المطرد الذي يسجله عدد السياح الأوروبيين لافت للنظر «حيث تخطّت نسبتهم الـ40 في المئة من مجمل السياح القادمين إلى لبنان، كما نشهد أيضاً ارتفاعاً في نسبة السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين من 30 في المئة إلى 35 في المئة . ووأشار إلى أنّ «إقبال السياح الخليجيين إلى لبنان خالف التوقعات، حيث بقي خجولاً على الرغم من التفاهمات السياسية الحاصلة في المنطقة .