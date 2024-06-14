قطع الاتصال عن هواتف 500 ألف باكستاني وكشف أسمائهم عقوبة لتخلفهم عن سداد الضرائب

قامت باكستان بخطوة غير عادية من خلال التشهير بأسماء أكثر من 506000 من مواطنيها الذين تعتقد السلطات المحلية أنهم لم يسددوا ضرائبهم، وجرى إدراج أرقام هواتفهم وإصدار أمر بقطع الخدمة عنهم حتى يتم تنظيم شؤونهم الضريبية بحسب تقارير صحفية.

يأتي ذلك ضمن التدابير اللازمة لمعاقبة المتهربين من الضرائب حيث تم نشر قائمة بالأسماء للمتخلفين عن سداد الضرائب في أبريل 2024 وهي متاحة على الإنترنت العام في ملف بي دي اف PDF مكون من 8737 صفحة.

تتضمن التدابير الباكستانية أمرًا بأن تتأكد هيئة الاتصالات في البلاد وجميع شركات الاتصالات المحلية بحظر بطاقات SIM المدرجة بأسماء هؤلاء الأشخاص.

وتستعد البلاد لخطة تتضمن فرض غرامات قدرها مائة مليون روبية (358 ألف دولار) على شركات الاتصالات التي لا تحجب بطاقات SIM الخاصة بالمشتبه بهم “غير المفصحين عن معلومات الضرائب.

كما أضافت الميزانية بندًا لزيادة الضرائب المستقطعة على استخدام الهواتف المحمولة من 15 في المائة إلى 75 في المائة لأولئك الذين فشلوا في الامتثال الضريبي.