قطر والسياحة: اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية .. “يؤكد ريادتها”

أكد أكبر الباكر، رئيس “قطر للسياحة” والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023 من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة مؤخرا يشكل اعترافا بأنها مدينة رائعة ورائدة، تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين.
اقرأ أيضا:
كأس العالم 2022: صحراء سيلين تبهر المشجعين بمونديال قطر
الإمارات: أدنيك تنال شهادة كايت مارك لإدارة الابتكار الأولى في قطاع سياحة الأعمال عالميا
السعودية: النسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تحتضن الربابة المصرية ومقهى الفيشاوي
لماذا تتنقل إيفانكا ترامب وزوجها وأطفالها بين ملاعب كأس العالم بعد زيارة مصر؟
ضيافة قطر
وقال في بيان صحفي لـ “قطر للسياحة”:
- إن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتاحت للكثيرين تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل
- تنتظرنا روزنامة فعاليات منوعة ومميزة مليئة بالأحداث في العام المقبل بالإضافة إلى افتتاح المزيد من مناطق الجذب والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء البلاد خلال العام الجديد
- تقييم المدن قد تم بناء على مجموعة مختارة من المعايير، بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.
المشهد السياحي
وشهدت قطر في الفترة التي سبقت كأس العالم، توسعا سريعا في المشهد السياحي، حيث كان افتتاح شاطئ الخليج الغربي وجزيرة المها ودرب لوسيل مؤخرا من أحدث مناطق الجذب في البلاد.
الهدف
وتهدف استراتيجية “قطر للسياحة” إلى :
- جذب 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030
- مع التركيز على 15 بلدا ذات أولوية
- وتحديد الفرص المتميزة، سواء كان ذلك عن طريق سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو من خلال التوقف في قطر عند السفر إلى وجهات أخرى
الدورة الـ 25
كان المجلس الوزاري العربي للسياحة قرر في دورته (25)، التي انعقدت مؤخرا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية، القاهرة، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023.