قطر والسياحة: اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية .. “يؤكد ريادتها”

أكد أكبر الباكر، رئيس “قطر للسياحة” والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023 من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة مؤخرا يشكل اعترافا بأنها مدينة رائعة ورائدة، تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين.

ضيافة قطر

وقال في بيان صحفي لـ “قطر للسياحة”:

إن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتاحت للكثيرين تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل

تنتظرنا روزنامة فعاليات منوعة ومميزة مليئة بالأحداث في العام المقبل بالإضافة إلى افتتاح المزيد من مناطق الجذب والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء البلاد خلال العام الجديد

تقييم المدن قد تم بناء على مجموعة مختارة من المعايير، بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.

المشهد السياحي

وشهدت قطر في الفترة التي سبقت كأس العالم، توسعا سريعا في المشهد السياحي، حيث كان افتتاح شاطئ الخليج الغربي وجزيرة المها ودرب لوسيل مؤخرا من أحدث مناطق الجذب في البلاد.

الهدف

وتهدف استراتيجية “قطر للسياحة” إلى :

جذب 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030

مع التركيز على 15 بلدا ذات أولوية

وتحديد الفرص المتميزة، سواء كان ذلك عن طريق سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو من خلال التوقف في قطر عند السفر إلى وجهات أخرى

الدورة الـ 25

كان المجلس الوزاري العربي للسياحة قرر في دورته (25)، التي انعقدت مؤخرا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية، القاهرة، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023.