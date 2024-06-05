قطر للطاقة توقع اتفاقيتي غاز طويل الأمد مع “سي بي سي” التايوانية

أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاقيتين مع مؤسسة “سي بي سي” التايوانية، بهدف توريد الغاز الطبيعي المسال على مدى 27 عامًا.

وقالت قطر للطاقة في بيان لها إن الاتفاقية الأولى تتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، وتنص على توريد أربعة ملايين طن سنويًا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى “سي بي سي”. أما الثانية فهي اتفاقية بيع وشراء حصص، والتي بموجبها ستحصل “سي بي سي” على حصة 5% في خط إنتاج مكافئ واحد من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية ثمانية ملايين طن سنويًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي قطر لتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتلبية الطلب المتزايد على هذه الطاقة الحيوية في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وتعد الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، من أهم الأسواق المستوردة للغاز القطري.

وفي هذا السياق، صرح وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، بأن هذه الاتفاقيات تعكس التزام قطر بتعزيز علاقاتها مع شركائها حول العالم، وتلبية احتياجاتهم من الطاقة بشكل مستدام وموثوق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة “سي بي سي تايوان”، شون-تشين لي، على أهمية الدور الذي لعبته قطر للطاقة في تلبية احتياجات سوق الغاز المحلي في تايوان على مدى العقود الماضية. مضيفًا أن الاتفاقيتين الجديدتين ستسهمان في تعزيز التعاون بين الشركتين، وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال لتايوان على المدى الطويل.