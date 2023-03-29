قطر للطاقة تشتري حصتين لشركة إكسون موبيل في كندا

وقَّعت شركة قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، اتفاقاً للحصول على حصتين في رخصتين تابعتين لشركة “إكسون موبيل” للاستكشاف البحري بالقرب من الساحل الكندي، وذلك في إطار بناء الشركة القطرية المملوكة للدولة محفظتها العالمية.ودخلت الشركة القطرية مجال الاستكشاف البحري في كندا للمرة الأولى في 2021 بحصة 40% في رخصة الاستكشاف (إي.إل 1165إيه) التابعة لـ”إكسون موبيل” قرب ساحل إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور.

يمنح الاتفاق “قطر للطاقة” حصة تبلغ 28% في الرخصة (إي.إل 1167)، بينما تمتلك “إكسون موبيل كندا” حصة 50%، و”سينوفاس” للطاقة 22%، وكذلك ستحصل على حصة تبلغ 40% في الرخصة (إي.إل 1162) مع احتفاظ “إكسون موبيل كندا” بحصة 60% المتبقية.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” في بيان، إنَّ “التوقيع على هذه الاتفاقية مع الشريكة الاستراتيجية (إكسون موبيل) يعزز من الوجود في مناطق الاستكشاف الأطلسية الكندية،ـ التي هي جزء من جهود نمو (قطر للطاقة) الدولي”.

وتوسعت الشركة على المستوى العالمي في السنوات القليلة الماضية، وحصلت على حصص في مشروعات للنفط والغاز حول العالم بتوقيع اتفاقيات مع شركات كبرى للطاقة.

تعد قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز إنتاجها من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 من خلال مشروع توسعة حقل الشمال الذي ينقسم لمرحلتين.

ووقَّعت “قطر للطاقة” العام الماضي 5 اتفاقات لمشروع حقل الشمال مع شركات عالمية كبرى، وهي: “إكسون موبيل” و”توتال إنرجيز”، و”كونوكو فيليبس”، و”إيني” و”شل”.

وفي الشرق الأوسط، انضمت “قطر للطاقة” إلى “توتال إنرجيز” و”إيني” في تحالف لاستكشاف النفط والغاز بمنطقتين بحريتين قبالة سواحل لبنان. وتجري محادثات للاستحواذ على حصة في مشروعات “توتال إنرجيز” للنفط والغاز في العراق.