قطر للطاقة تجري محادثات مع لبنان للاستحواذ على 30% في امتياز غاز بحري

أكد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اليوم الأحد أن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30 بالمئة في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضا مع توتال إنرجيز وإيني بهذا الشأن.

وكان مصدران قد أبلغا رويترز الأسبوع الماضي أن توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتا على منطقة الامتياز ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.

وقال الكعبي “نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، توتال وإيني، من أجل المشاركة بنسبة حوالي 30 بالمئة في ملكية منطقة الاستكشاف. في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنهط.

وتم منح رخصة الاستكشاف الأولية لكونسورتيوم يضم ثلاث شركات، هي توتال إنرجيز وإيني الإيطالية ونوفاتك. وأعلنت بيروت في أيلول / سبتمبر خروج نوفاتك، التي كانت تمتلك حصة 20 بالمئة.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا لم يُنشر في 21 تشرين الأول / أكتوبر، واطلعت رويترز على نسخة منه، بنقل حصة نوفاتك لشركة تسمى (داجا 216) ونقل حصة توتال إنرجيز البالغة 40 بالمئة إلى شركة أخرى، تسمى (داجا 215). وكان المصدران قد أبلغا رويترز أن داجا 215 وداجا 216 تابعتان لتوتال إنرجيز.

وأوضح المصدران أن التفاهم بين توتال إنرجيز ولبنان يقضي بأن تدخل المجموعة الفرنسية في مفاوضات مع قطر للطاقة بشأن حصة نوفاتك السابقة، وأن قطر تسعى للحصول على حصة 30 بالمئة، تتألف من حصة نوفاتك السابقة وخمسة بالمئة من كل من توتال وإيني.