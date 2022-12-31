قطر: فائض الميزان التجاري يرتفع 72 بالمئة في 11 شهرا لـ 90.4 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في الـ11 شهرا الأولى من 2022 بنسبة 72 بالمئة على أساس سنوي، بدعم نمو قوي في الصادرات وارتفاع أسعار الغاز.

بيانات

وكشفت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء بشأن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) أن:

القيمة الفائضة حتى نهاية نوفمبر الماضي، 326.9 مليار ريال (90.4 مليار دولار)، مقابل فائض بقيمة 190.12 مليار ريال (52.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2021.

ارتفاع الصادرات القطرية خلال الفترة بنسبة 48 بالمئة إلى 438.7 مليار ريال (121.3 ملياردولار)، من 296.5 مليار ريال (82 مليار دولار) في الـ11 شهرا المماثلة من 2021.

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 21.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 111.7 مليار ريال (31 مليار دولار)، من 91.9 مليار ريال (25.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام السابق.

الحرب الروسية الأوكرانية

واستفادت قطر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية، وسط قيود على تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا. وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.