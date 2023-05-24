قطر ستواصل الاستثمار في مصر ولكن دون ودائع في البنك المركزي

قال وزير المالية القطري علي الكواري، لتلفزيون بلومبرغ يوم أمس الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بتعهدها لمصر بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار ولكنه أشار أن هذا سيكون بدون وضع ودائع في البنك المركزي المصري.

وأضاف الوزير، بحسب موقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز “مع مصر، هو أمر تجاري بحت.. الأمر أصبح صعب جداً حين يكون على شكل منح، كاش وشيكات”.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في صعوبات مالية للبلد، وتحاول من خلال برنامج طروحات حكومية بيع حصص في شركات مملوكة للدولة والجيش.

وتعتمد مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، بشكل كبير على دعم دول الخليج ولكن يبدو أن هذا الأمر قد يتغير.

وأودعت قطر العام الماضي ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بحسب بلومبرغ، وتعهدت باستثمارات بنحو خمسة مليارات دولار بدون تفاصيل عن هذه الاستثمارات أو تحديد وقت حتى الآن.

وقال الكواري إن بلاه مهتمة بعدة قطاعات بمصر منها الاتصالات والسياحة.