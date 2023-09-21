قطر: زيادة تاريخية في أعداد المسافرين خلال 2023

شهد قطاع النقل الجوي في قطر زيادة غير مسبوقة في أعداد المسافرين خلال العام الحالي 2023، وبلغت أعلى مستوياتها خلال الفترة بين أيار/مايو وآب/أغسطس، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكشف محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل أعداد كبيرة من المسافرين عبر مطار حمد الدولي، خاصة خلال الفترة بين أيار/مايو وآب/أغسطس من هذا العام، مقارنة بأعداد الركاب المسجلة في نفس هذه الأشهر خلال الأعوام السابقة.

وأوضح الهاجري أن أعداد المسافرين خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2023 هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء العمليات التشغيلية للمطار، حيث تجاوزت الأعداد في كل شهر 4 ملايين مسافر.

وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين على حد سواء، تعود إلى العديد من العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذه الأرقام القياسية، ولعل أبرزها زيادة الربط بين دولة قطر وباقي دول العالم، وأهمية دولة قطر المتزايدة كوجهة سياحية وتجارية ومركز مهم يستقطب العديد من الزوار سنويا، هذا إلى جانب التوسع العالمي في شبكة الخطوط الجوية القطرية التي تربط قطر بأنحاء العالم.

كما أظهرت التوقعات الخاصة بأعداد المسافرين لعام 2023 الصادرة عن إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني – والتي تم اعتمادها بعد تحديث جداول الطيران واستنادا إلى نموذج تنبؤات النقل الجوي- إمكانية تسجيل أرقام قياسية في الأشهر المقبلة من العام الحالي 2023 لتصل إلى نسب وأرقام أعلى من تلك المسجلة في عام 2019، وهو ما يشير إلى مزيد من الانتعاش في سوق السفر الجوي.

كما أشارت التوقعات إلى إمكانية وصول أعداد المسافرين خلال عام 2023، إلى حوالي 43 مليون مسافر، وهو ما يتوافق مع توقعات إدارة النقل الجوي باستكمال التعافي من تأثيرات كوفيد- 19 بحلول عام 2023، وتجاوز معدلات التشغيل المسجلة في فترة ما قبل الجائحة.