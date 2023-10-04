قطر تواجه البحرين في لقاء كلاسيكي

يلتقي منتخبا قطر والبحرين الخميس على ذهبية مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، في نهائي كلاسيكي ومكرر لنسخة الدورة السابقة في جاكرتا قبل خمس سنوات، حين احتفظ عنابي اليد بالذهبية التي توج بها أيضًا في آسياد إنتشيون 2014.

وكان العنابي ضمن بلوغ النهائي بعد فوزه على نظيره الكويتي 29-24 الثلاثاء في نصف النهائي، فيما تغلبت البحرين على اليابان 30-28 في نصف النهائي الآخر.

وفيما تسعى البحرين إلى إضافة أولى ميدالياتها في الدورة من خارج ألعاب القوى، (12 ميدالية منها سبع ذهبيات)، يسعى العنابي إلى تحقيق ذهبية رابعة يضيفها إلى أربع فضيات وبرونزيتين.

لم تكن الطريق إلى النهائي سهلة على الطرفين، حيث أقر أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري للعبة أن الأزرق الكويتي كان ندًا قويًا في نصف النهائي، حيث قدم لاعبوه عرضًا كبيرًا بينما لم يكن منتخبه في يومه وخصوصًا في الشوط الأول.

“كل المنتخبات تسعى للفوز على البطل”

واعتبر الشعبي في تصريحات لوكالة فرانس برس أن “البطل دائمًا ما تكون الأنظار عليه مشدودة، وهو ما شكل ضغطًا علينا في جميع المباريات، فكل المنتخبات تلعب وتسعى للفوز على البطل بحكم سيطرته على القارة الآسيوية منذ فترة طويلة”.

وفيما وصف المباراة أمام البحرين بـ”النهائي الكلاسيكي”، توقف الشعبي عند ما وصفه بـ”المنافسة القوية جدًا في هذه الدورة، بسبب تطور مستويات كوريا واليابان وطبعًا البحرين المنافس الشرس والقوي”.

بدوره، رأى نظيره في الاتحاد البحريني علي عيسى اسحاقي أن هناك عاملين سيحسمان المباراة النهائية “الانضباط وتوفيق حارسي المرمي”.

وقال اسحاقي لفرانس برس “وصل المنتخبان إلى الجاهزية المطلوبة والكاملة، والمباريات النهائية بين قطر والبحرين أصبحت كثيرة في السنوات الخمس الأخيرة، لذا أعتقد أن كل الأوراق أصبحت مكشوفة للمدربين واللاعبين”.

وأضاف “اذا حافظنا على إيقاعنا، سيكون الفوز حليفنا خصوصاً ان اللاعبين وصلوا الى النضج والخبرة في النهائيات”.

وكشف اسحاقي أن الأحمر البحريني يعاني بعض الإصابات الطفيفة التي يعمل الجهاز الطبي على معالجتها، تخوف الشعبي من الاصابات بسبب ضغط المباريات لأن “هذه البطولة تحديدًا كانت مؤجلة، وأعتقد كل المنتخبات متخوفة من الاصابات”.

“الأولمبياد هو الأهم”

وأشار إلى أن كل البطولات التي يشارك فيها العنابي يسعى للتتويج بها، وقال رئيس الاتحاد القطري أن التأهل إلى أولمبياد باريس يبقى الاهم”.

وتنطلق تصفيات الأولمبياد في الدوحة بين 18 و28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوقعت القرعة قطر في المجموعة الأولى مع السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند والصين، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين، إيران، الكويت، أوزبكستان، اليابان وكازاخستان.

ويتأهل صاحب المركز الأول في التصفيات إلى باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا.