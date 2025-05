قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز

تعرف على مشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.



