قطر تسمح بالكحول فقط بعد حجز موعد وبشروط محددة

طرأت بعض المستجدات على بيع الكحول في قطر، إلى جانب نسبة الضريبة وهي 100٪ ، أصبح بالإمكان شراء الكحول فقط بعد حجز موعد مع الشركة الموزعة وهي شركة قطر للتوزيع (QDC) وهي الموزع الحصري والوحيد في البلاد، وأفادت مصادر لأريبيان بزنس أن الموعد المتاح قد يستدعي الانتظار لأسبوع.

كما يتطلب شراء الكحول عددًا من الشروط والمعايير التي يجب التقيد بها.

ومثلا، يُباع الكحول للمغتربين غير المسلمين فقط بموجب تصريح وفي المؤسسات المرخصة ، تخضع جميع عمليات الشراء لأوقات المواعيد المتاحة وضريبة بنسبة 100٪.

فرضت قطر ضريبة بنسبة 100 في المائة على المشروبات الكحولية المباعة في مركز قطر للتنمية.

وفقًا للهيئة العامة للضرائب ، فقد فرضت الدولة ضريبة على ما يلي: منتجات التبغ – معدل الضريبة 100٪ المشروبات الغازية (باستثناء المياه الغازية غير المنكهة) – معدل الضريبة 50٪ مشروبات الطاقة – معدل الضريبة 100٪ البضائع الخاصة – معدل الضريبة 100٪ .

متطلبات شراء الكحول، يشترط على جميع المقيمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ابراز تصريح إقامة قطري ساري المفعول وأن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عامًا. كما يشترط أن يكون راتب مقدم الطلب الأساسي لا يقل عن 3000 ريال قطري شهريًا، وهناك عدد من الاستثناءات التي تعفي من بعض أو معظم الشروط السابقة.

يمكن للمتقدمين الذين يعملون في قطر بتأشيرة دخول متعددة أو تأشيرات عمل أخرى التقدم إذا كانوا يستوفون المعايير التالية:

مقيم في قطر لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

الإقامة في مسكن خاص أثناء الإقامة في قطر.

المتقدمون الذين يعيشون في الفنادق غير مؤهلين.

يشترط تأكيد التفاصيل المذكورة أعلاه كتابيًا من قبل صاحب العمل أو الكفيل المقيم في قطر.

يُطلب من حاملي التصاريح تحديد موعد قبل زيارة QDC لشراء الكحول.

في بعض الحالات ، قد يصل وقت الانتظار إلى أسبوع واحد.

الشراء عبر الإنترنت

يتعين على حاملي التصاريح تقديم طلب عبر الإنترنت واستلام المشروبات من المتجر في تاريخ ووقت الاستلام المخصص. إذا فات وقت التحصيل ، فسيتم إلغاء الطلب ويجب تقديم طلب جديد مع تاريخ ووقت الاستلام الجديدين.

تزداد الرسوم السنوية للتصريح على أساس سنوي ، في السنة الأولى بمبلغ 150 ريالًا قطريًا لمدة سنة واحدة ، و 250 ريالًا قطريًا للسنة الثانية ، و 350 ريالًا قطريًا للسنة الثالثة ، و 450 ريالًا قطريًا للسنة الرابعة.

قواعد

يجب نقل المشروبات الكحولية المشتراة مباشرة إلى مكان إقامة حاملي التصاريح وإخفائها أثناء العبور. يمنع منعا باتا إعطاء الكحول للآخرين سواء عن طريق البيع أو الهدايا.

لن يُسمح للضيوف أو الأزواج الذين ليس لديهم بطاقات مشتركة أو أطفال من أي عمر بالدخول إلى متجر البيع بالتجزئة.

يجب أن يكون حامل التصريح والبضائع في نفس السيارة.

(لقطة من خرائط غوغل)