قطر تسعى لشراء 30% من مشروع توتال إنرجيز في العراق

تُجري قطر محادثات للاستحواذ على حصة 30% في مجموعة من مشاريع الطاقة تبلغ قيمتها 27 مليار دولار تابعة لشركة “توتال إنرجيز” الفرنسية في العراق، وفقاً لما نقلته “وكالة رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وتأمل السلطات العراقية في وقف مساعي شركات الطاقة الغربية الرامية إلى الخروج من البلاد، فبعد مجموعة كبيرة من الصفقات أعقبت الغزو الأمريكي قبل أكثر من عشر سنوات، سعت شركات نفط عالمية إلى مغادرة العراق نتيجة لضعف العائد من اتفاقيات تقاسم الإيرادات.

وقال أحد المصادر إن شركة قطر للطاقة الحكومية تتطلع إلى الاستحواذ على حصة حوالي 30% في المشروع، مؤكداً أن “قطر للطاقة” و”توتال إنرجيز” تجريان محادثات في هذا الشأن، وأن هناك ثقة كبيرة في أن الصفقة ستتم رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

ويمثل الحصول على استثمار كبير من دولة خليجية فوزاً مهماً لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الذي تولى منصبه في تشرين الأول / أكتوبر الماضي بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية، وسيكون أيضاً خطوة نحو مواجهة النفوذ الإيراني.

تقليص عمليات في العراق

عندما وقعت شركة “توتال إنرجيز” وبغداد اتفاقاً في 2021 لبناء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والغاز والكهرباء والمياه في جنوب العراق على مدى 25 عاماً، كانت الآمال كبيرة في أن تعدل الشركات عن الخروج من البلاد، لكن شركات مثل “إكسون موبيل” و”شل” و”بي.بي” سعت إلى تقليص عملياتها في العراق على مدار السنوات القليلة الماضية.

وجاءت صفقة “توتال إنرجيز” مع العراق، والتي تحتاج لاستثمارات مبدئية قيمتها 10 مليارات دولار، عقب زيارة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول / سبتمبر 2021، لكن المشروع، الذي يهدف لتعزيز اقتصاد العراق وتقليل اعتماده على الغاز الإيراني، لم ينطلق بعد.

وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة في شباط / فبراير 2022 إن شروط الاتفاق، التي لم تعلن بعد ولم تُنشر سابقاً، أثارت مخاوف بين الساسة العراقيين كانت غير مسبوقة بالنسبة للعراق.

وتتضمن الصفقة إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي لإمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة.

السوداني في باريس اليوم

وأعلن متحدث باسم قصر الإليزيه أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيسافر إلى باريس اليوم الخميس ويلتقي مع ماكرون، فيما أبلغ أحد المصادر أن السوداني سيجتمع أيضاً مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز في محاولة لإنهاء الأزمة.

ولدى شركات الطاقة الفرنسية والقطرية شراكات وثيقة في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري العملاق إلى جانب مشروعات طاقة كبيرة في أنحاء العالم منها مشروعات في جيانا وناميبيا وجنوب أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز، للمستثمرين عقب إعلان الاتفاق إن العراق جزء أساسي من تركيز الشركة بالشرق الأوسط، مضيفاً أن “توتال إنرجيز” تبحث عن شركاء في المشروعات التي تريد الاحتفاظ فيها بحصة بين 40 و50%.