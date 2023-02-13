قطر تستعد لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد

نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين أن من المقرر أن يتقدم مستثمرون قطريون بعرض لشراء مانشستر يونايتد في الأيام المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي الأوّلي المحدَّد في 17 شباط / فبراير للجولة الأولى من عروض شراء نادي مانشستر يونايتد، وهي خطوة من شأنها أن تعزز رغبة قطر في أن تصبح لاعباً رئيسياً في الرياضة العالمية.

وقالت المصادر إن الكونسورتيوم القطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول نهاية الأسبوع. وقال أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة معلومات سرية، إن المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية لقطر، يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض إلى جانب المكاتب العائلية المحلية.

وتفكر عائلة غليزر الأمريكية التي تمتلك النادي الإنجليزي ببيعه والبحث عن “بدائل استراتيجية”.

واشترت عائلة غليزر نادي مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون إسترليني في أيار / مايو عام 2005.

وحتى الآن لم يعلن سوى عن عرض شراء وحيد من رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف.

ويقدم بنك “مجموعة راين” ومقره نيويورك المشورة لمالكي مانشستر يونايتد، عائلة غليزر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وارتفعت الأسهم في مانشستر يونايتد بنسبة 5.3% في التعاملات المبكرة في نيويورك يوم الاثنين.

وكان مانشستر يونايتد مثار تكهنات متزايدة بالاستحواذ منذ الصي ، عندما أفادت “بلومبيرج نيوز” أن عائلة غليزر كانت منفتحة على بيع حصة. وحتى الآن، أعلن الملياردير البريطاني فقط جيم راتكليف عن اهتمامه رسمياً ويعمل مع مجموعة جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس وشركاه في عرض محتمل.

وتمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي كيان منفصل عن جهاز قطر للاستثمار، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وتنص اللوائح الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الفرق التي تمتلك نفس الأغلبية لا يمكنها التنافس في البطولات الكبرى في المنطقة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا. كما ان ناصر الخليفي ، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، هو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وليس من غير المسبوق أن يلعب مالك فريقين في نفس المسابقة الأوروبية. والتقى إف سي ريد بول سالزبورج و آر بي لايبزيغ مع بعضهما البعض في الدوري الأوروبي في 2018 بعد أن أظهرا أن هناك انفصالاً واضحاً بين الفريقين، على الرغم من أنهما جزء من مجموعة “ريد بول”.