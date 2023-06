قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد والإعلان الرسمي وشيك

Congratulations to Shaikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim on his acquisition of @ManUtd



نبارك للشيخ جاسم بن حمد على نجاح صفقة نادي مانشستر يونايتد#qatar #ManUnited #ManchesterUnited #QatarInAtManchesterUnited #SheikhJassimInAtManUtd pic.twitter.com/xQbA9hSect