قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد والإعلان الرسمي وشيك

كشفت صحيفة “الوطن” القطرية عن اخر التطورات بخصوص عملية بيع نادي مانشستر يونايتد وسط عدد كبير من العروض المقدمة من أكثر من طرف لشراء النادي، وأكدت الصحيفة أن الشيخ جاسم بن حمد قد نجح بالفعل في صفقة استحواذه على مانشستر يونايتد، فيما توجه رجل أعمال قطري بتهنئة الشيخ جاسم بن حمد على نجاح صفقة نادي مانشستر يونايتد.

Congratulations to Shaikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim on his acquisition of @ManUtd



نبارك للشيخ جاسم بن حمد على نجاح صفقة نادي مانشستر يونايتد#qatar #ManUnited #ManchesterUnited #QatarInAtManchesterUnited #SheikhJassimInAtManUtd pic.twitter.com/xQbA9hSect — Zaid Al-Hamdan (@zaidmalhamdan) June 12, 2023

يأتي ذلك بعد أن شهدت عملية بيع اليونايتد إلى الشيخ جاسم بن حمد تنافسا بين عروض عديدة.

فيما توقع مراقبون أن الصفقة لصالح قطر ستعود بالنفع على النادي في السنوات القادمة من خلال التوقيع على ضم العديد من نجوم كرة القدم اللامعين انطلاقًا من هذا الصيف في إطار سعيها لإعادة الفريق من جديد إلى منصات التتويج على مستوى المنافسات الكبرى كالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.